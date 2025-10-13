Фиктивно с ним развелась и ездит по Европе: как выглядит жена друга Путина Бастрыкина

Жена Бастрыкина является влиятельным человеком

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который оскорбил всю Госдуму, был женат дважды. С нынешней супругой Ольгой Александровой, которая родила ему двоих детей, он оформил фиктивный развод.

Что стоит знать:

Александр Бастрыкин является близким человеком из окружения Путина и с 2011 года занимает пост председателя Следственного комитета России

Жена Бастрыкина оформила с ним фиктивный развод для обхода санкций и путешествует по Европе

Как выглядит и что известно о жене Александра Бастрыкина

Александр Бастрыкин построил успешную карьеру благодаря дружбе с диктатором Владимиром Путиным, с которым когда-то учился в одной группе. И уже почти 15 лет занимает должность главного следователя России.

Александр Бастрыкин дружит с Путиным со студенческих лет

В браке чиновник был дважды. Его первой супругой стала сокурсница Наталья Николаевна, с которой он познакомился во время учебы на юридическом факультете. Их брак распался в конце 1980-х.

Второй женой стала Ольга Ивановна Александрова — юрист, кандидат наук и ректор Всероссийского университета юстиции при Минюсте РФ. Долгое время женщина руководила питерским филиалом академии, а также, по данным СМИ, владела недвижимостью в Испании и Чехии.

Жена Александра Бастрыкина

В браке у пары родились двое детей: сын Сергей и сын Борис, который носит фамилию Ревнов.

В открытом доступе о жене Бастрыкина мало информации, сообщается лишь, что она достаточно влиятельная личность с приличными доходами. К примеру, в 2020 году, Ольга заработала более 7,8 млн рублей (около 85 тысяч долларов), а годом ранее ее доход составлял более 11 млн рублей (приблизительно 120 тысяч долларов).

Ольга Александрова (Бастрыкина)

Как сообщает Telegram-канал "ГУЛАГу-НЕТ", жена главного следователя России Бастрыкин оформила с ним фиктивный развод, чтобы избежать экономических санкций. В 2023 году она была замечена в Австрии, куда приехала как глава российской делегации на Конференцию Альянса по борьбе с торговлей людьми при ОБСЕ.

Ольга фиктивно развелась с Бастрыкиным

В "загнивающей" Европе Ольга хорошо проводила время за государственный счет, в частности посещала СПА, рестораны и дорогие бутики, поэтому время на Конференцию у нее не было.

Жена Бастрыкина ездит по Европе

Сообщается, что в Австрии она была не одна, а вместе с молодым любовником, который также входил в состав делегации. Но в сети нет их общих фотографий.

