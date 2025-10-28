В Бразилии началась война властей и наркокартелей: много погибших (видео)

Бразильские банды пустили в ход боевые дроны

В Бразилии ночная полицейская операция против наркокартеля "Красное командование" унесла более полусотни жизней, в том числе 4 полицейских. Бандиты устроили баррикады и использовали боевые дроны против правительственных сил.

Что нужно знать:

В Бразилии полиция начала операцию против наркокартеля "Красное командование"

Погибло не менее 60 человек, включая четырех полицейских

Бандиты использовали баррикады, боевые беспилотники и поджигали автомобили

Об этом пишет корреспондент The Guardian из Рио-де-Жанейро. Губернатор столицы Бразилии заявил, что город находится в состоянии войны.

По меньшей мере 60 человек погибли, когда более 2500 бойцов спецназа штурмовали район фавел. Этот район, расположенный недалеко от международного аэропорта Рио, считается штаб-квартирой одной из самых могущественных организованных преступных группировок Бразилии.

Предрассветный рейд спровоцировал ожесточенные перестрелки в фавелах Алемао и Пенья и их окрестностях, где, по оценкам, проживает около 300 000 человек.

Справка: Фавелы — это неформальные, самостроенные районы в Бразилии, которые обычно находятся на окраинах городов или на холмах и склонах, где официальное строительство было сложно или запрещено. Фавелы часто ассоциируются с бедностью, высоким уровнем преступности и деятельностью наркокартелей.

Наркоторговцы из преступной группировки "Красное командование" открыли огонь, устроили баррикады и подожгли автомобили, когда полиция и спецназ начали рейд вскоре после 4 утра. Банда впервые использовала боевые беспилотники, чтобы сбрасывать взрывчатку на отряды спецназа.

Пострадавших с огнестрельными ранениями доставляли в местную больницу все утро, а к полудню погибло по меньшей мере 60 человек, включая четырех полицейских. Восемь полицейских и четверо местных жителей получили ранения.

Губернатор города Клаудио Кастро объявил Рио "находящимся в состоянии войны" и заявил, что это самая масштабная полицейская операция после 2010 года.

"Это уже не обычное преступление, это наркотерроризм", — заявил Кастро в социальных сетях.

Более 80 человек были арестованы, изъято более 40 автоматических винтовок. Это оружие свидетельствует о мощном арсенале, накопленном наркоторговцами Рио с тех пор, как они начали наводнять фавелы в конце 1980-х годов.

Операция "Сдерживание" была нацелена на поимку членов банды "Красное командование", контролирующих значительную часть бразильской столицы. Также они распространяют свое влияние и на другие территории, включая регион Амазонки.

Поскольку полицейские операции и перестрелки продолжаются, число погибших может еще возрасти.

Ранее мы показали жуткое видео прибытия главаря банды "Трен де Арагуа" в Сальвадор из США после депортации Трампа. Сообщалось, что военные США вывезли группу из 17 жестоких преступников, включая убийц и насильников.