Во Франции задержали главаря банды из Украины: он уже успел "прославиться" за границей (видео)

Ему уже избрали меру пресечения

Во Франции задержан главарь украинской банды "Залютинских". Это стало результатом совместной работы украинских полицейских и французской жандармерии, проведших мероприятия на территории обеих стран.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции. По данным правоохранителей, группировка специализировалась на угоне авто и имущественных преступлениях на территории лазурного побережья Франции, а в Украине банда до полномасштабного вторжения "отжимала" бизнес у жителей Харьковской области.

После февраля 2022 года участники преступной организации "Залютинские" переориентировали свою деятельность за пределы страны. До этого сфера их преступного влияния распространялась на территорию Харьковской области – угрозами и насилием они заставляли лиц переписывать имущество или свои части в бизнесе на криминалитет. Также они создавали для фермеров или предпринимателей невыносимые условия ведения бизнеса, а затем сами предлагали эти проблемы решать за отдельную плату.

Участников банды неоднократно задерживали правоохранители за совершение разных преступлений. К примеру, в одном из эпизодов злоумышленники потребовали с фермера 700 тысяч долларов и переписать часть бизнеса. В 2021 году полицейские задержали членов банды в центре Харькова – сейчас это дело находится в суде. Другие участники "Залютинских", в отношении которых следственные действия продолжаются, находятся за пределами Украины и объявлены в международный розыск.

Правоохранители выяснили, что лидер преступной организации находится на территории Франции, где создал новую ветвь группировки. По оперативным данным, они "специализировались" на имущественных и тяжких преступлениях.

В результате сотрудничества с коллегами из Французской Жандармерии благодаря каналам Европола правоохранители установили, что преступная группировка причастна к ряду преступлений на юге Франции. В течение 2023-2024 годов фигуранты незаконно завладели автомобилями, совершили поджог транспортного средства, совершали нападения на граждан или похищение имущества. Среди пострадавших были граждане Франции и Украины.

По согласованию с органами юстиции Французской Республики и при поддержке Европола 2-4 июля на территории Франции и Украины правоохранители провели совместные мероприятия по обезвреживанию деятельности группировки. Во Франции с участием полицейских Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Нацполиции сотрудники Департамента уголовных расследований Марселя Французской Жандармерии задержали лидера группировки – 43-летнего гражданина Украины и 44-летнего его сообщника.

Следует отметить, что полиция не называет имя главаря банды. Однако, по данным СМИ, речь идет о Леониде Митрове.

В ДСР отметили, что ранее французские полицейские задержали еще одного участника обособленного подразделения "Залютинских" сразу после угона авто. Кроме того, полицейские совместно с Офисом генерального прокурора провели следственные действия у лиц, причастных к деятельности "Залютинских" на территории Украины. Были изъяты оружие, наркотики, деньги, автомобили, черновые записи и т.д.

Задержанным во Франции фигурантам уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся дальнейшие совместные мероприятия по анализу изъятого и сбора доказательной базы для привлечения к ответственности других фигурантов.

Напомним, на Закарпатье полиция вместе со Службой безопасности Украины задержали криминального авторитета. Он организовал преступление в отношении депутата облсовета, тогда ночью в его двор бросили гранату.