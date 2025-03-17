Появилось жуткое видео прибытия членов банды "Трен де Арагуа" в Сальвадор из США после депортаций Трампа

Трамп депортировал в Сальвадор 238 венесуэльских бандитов

Первая группа членов банды "Трен де Арагуа", изгнанных Дональдом Трампом, была доставлена ​​в огромную тюрьму Сальвадора. Мужчин в кандалах и наручниках тащили по трапу самолета.

В сети появились видео холодного приема венесуэльских преступников в Сальвадоре. Ролик опубликовал президент Сальвадора Наиб Букеле.

Президент США поделился и похвалил видеоролик, на котором видно, как вооруженные до зубов полицейские заталкивают в печально известную тюрьму мужчин в наручниках и кандалах.

По словам Букеле, 238 предполагаемых членов венесуэльской преступной группировки были депортированы.

"Сегодня в нашу страну прибыли первые 238 членов венесуэльской преступной организации "Трен де Арагуа", — написал он сайте X.

Впечатляющий видеоролик, опубликованный Букеле, демонстрирует холодный прием, оказанный этим обвиняемым в преступлениях, когда они приземлились в Сальвадоре.

Их немедленно передали в 40-тысячный изолятор строгого режима для лиц, подозреваемых в терроризме.

Трамп перепостил драматичное видео Букеле и раскритиковал "нечестного" Джо Байдена за то, что тот якобы допустил членов Tren de Aragua в США, в пламенном посте на сайте Truth Social.

Президент США написал: "Это монстры, которых заслали в нашу страну мошенник Джо Байден и радикальные левые демократы. Как они посмели!

Спасибо Сальвадору и, в частности, президенту Букеле за понимание этой ужасной ситуации, которая произошла в Соединенных Штатах из-за некомпетентного руководства демократов. Мы не забудем!"

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