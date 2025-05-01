Трамп принял детские наклейки за настоящие татуировки банды MS-13. Из-за этого депортировали невинного

Президент США вступил в спор, защищая откровенную фальшивку

Президент США Дональд Трамп перепутал обычную надпись на фото с татуировкой банды. Он настаивал, что депортированный мужчина имеет тату "MS13" на пальцах, хотя на изображении видно, что это просто надпись шрифтом Calibri, похожая на подделку в редакторе.

Как сообщил "The Verge", эта ошибка стала причиной, по которой политик отказался вернуть Килмара Абрего Гарсию в США. Его депортировали в Сальвадор, несмотря на решение Верховного суда и имеющееся защитное предписание.

В своем аккаунте в Truth Social Трамп опубликовал изображение "тату", которое должно подтверждать его слова, однако это, вероятно, просто отредактированное фото, где обычные символы из Word или Paint наложены поверх руки.

Несмотря на попытки журналиста ABC News Терри Морана доказать, что это подделка, Трамп настаивал на своем, утверждая, что "это было на его косточках". Ситуация приобрела абсурдный вид: президент США вступил в спор, защищая откровенную фальшивку, из-за которой человека лишили прав и свобод.

На фоне многочисленных ошибочных заявлений Дональда Трампа этот случай выглядит особенно абсурдно — президент не только повторил ложь, но и упрямо вступил в публичный спор, защищая явно отредактированное фото.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США прокомментировал произошедший 24 апреля ракетный обстрел Киева, обратившись к "Владимиру". Хотя он прямо не назвал фамилию, обращение, вероятно, адресовано российскому лидеру Владимиру Путину — это вызвало волну шуток и домыслов в соцсетях.