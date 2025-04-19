Тропический ГУЛАГ имени Трампа принял новых постояльцев: журналисты узнали детали

Депортированные из США имеют лучшие условия, чем другие

Центр содержания для преступников, связанных с терроризмом (CECOT), открылся в Сальвадоре в 2023 году. Частично построенный на средства США, он должен быть реабилитационным центром с низким уровнем безопасности, но превратился в "мегатюрьму" для борьбы с бандами. Туда поместили членов банды "Трен де Арагуа", депортированных в марте по решению президента США Дональда Трампа.

Как пишет The New York Times, тюрьма имеет восемь огромных камерных блоков – каждый из которых может вместить около 3000 заключенных. Внутри помещение выглядит чистым до стерильности.

В прошлом месяце туда попали 300 граждан Венесуэлы и Сальвадора, депортированных из США по решению Трампа. Администрация США обвиняет их в связях с преступными группировками "Трен де Арагуа" и МС-13.

Депортированные из США имеют лучшие условия, чем остальные

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм недавно посетила CECOT и рассказала об условиях центра. По ее словам, заключенные имеют матрасы и получают полноценное питание. Ноем добавила, что у них также есть время для физических упражнений и регулярно проходят медицинские осмотры.

Однако, пишет NYT, описанные ею условия, вероятно, только для депортированных из США. Так как остальных заключенных по 23 часа в сутки держат в камерах только с металлическими нарами, где сверху на них смотрят охранники.

Заключенных содержат в очень жестких условиях

В CECOT запрещены ложки, заключенным дают скудные порции. Тортильи, рис, фасоль, макароны быстрого приготовления, они вынуждены есть руками.

Камеры арестанты могут оставить всего на полчаса в день для упражнений или изучения Библии в помещении. Они не имеют доступа к книгам и не имеют права получать почту. Им запрещены даже виртуальные свидания и доступ к адвокатам.

Люкас Менже, французский журналист и режиссер, назвал тюрьму "тропическим ГУЛАГом". ГУЛАГ – единая лагерная система СССР. Полное название – Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений НКВД СССР. Больше всего журналиста поразило молчание заключенных.

"Я думал, что там будет очень шумно, как и в любой другой тюрьме мира. Когда мы зашли внутрь, там была огромная тишина. Никто не разговаривает", — рассказал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее в сети появилось жуткое видео прибытия главаря банды "Трен де Арагуа" в Сальвадор из США после депортаций Трампа. На видео можно увидеть, как вооруженные до зубов полицейские доставляют в тюрьму мужчин в наручниках и кандалах. Потом им бреют головы и бросают за решетку.