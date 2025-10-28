У Бразилії почалася війна влади та наркокартелів: багато загиблих (відео)

Бразильські банди пустили в хід бойові дрони

У Бразилії нічна поліцейська операція проти наркокартелю "Червоне командування" забрала понад півсотні життів, у тому числі 4 поліцейських. Бандити влаштували барикади та використали бойові дрони проти урядових сил.

Що потрібно знати:

У Бразилії поліція розпочала операцію проти наркокартеля "Червоне командування"

Загинуло щонайменше 60 людей, включаючи чотирьох поліцейських

Бандити використовували барикади, бойові безпілотники та підпалювали автомобілі

Про це пише кореспондент The Guardian із Ріо-де-Жанейро. Губернатор столиці Бразилії заявив, що місто перебуває у стані війни.

Щонайменше 60 людей загинули, коли понад 2500 бійців спецназу штурмували район фавел. Цей район, розташований неподалік міжнародного аеропорту Ріо, вважається штаб-квартирою одного з наймогутніших організованих злочинних угруповань Бразилії.

Передсвітанковий рейд спровокував запеклі перестрілки у фавелах Алемао та Пенья та їх околицях, де, за оцінками, мешкає близько 300 000 осіб.

Довідка: Фавели — це неформальні, самобудовані райони в Бразилії, які зазвичай знаходяться на околицях міст або на пагорбах та схилах, де офіційне будівництво було складним або забороненим. Фавели часто асоціюються з бідністю, високим рівнем злочинності та діяльністю наркокартелів.

Наркоторговці зі злочинного угруповання "Червоне командування" відкрили вогонь, влаштували барикади та підпалили автомобілі, коли поліція та спецназ розпочали рейд невдовзі після 4 ранку. Банда вперше використала бойові безпілотники, щоб скидати вибухівку на загони спецназу.

Постраждалих з вогнепальними пораненнями доставляли до місцевої лікарні весь ранок, а до полудня загинуло щонайменше 60 людей, включаючи чотирьох поліцейських. Вісім поліцейських та четверо місцевих жителів отримали поранення.

Губернатор міста Клаудіо Кастро оголосив що Ріо "перебуває у стані війни" і заявив, що це наймасштабніша поліцейська операція після 2010 року.

"Це вже не звичайний злочин, це наркотероризм", — заявив Кастро в соціальних мережах.

Понад 80 людей було заарештовано, вилучено понад 40 автоматичних гвинтівок. Ця зброя свідчить про потужний арсенал, накопичений наркоторговцями Ріо з того часу, як вони почали наповнювати фавели наприкінці 1980-х років.

Операція "Стримування" була націлена на затримання членів банди "Червоне командування", які контролюють значну частину бразильської столиці. Також вони поширюють свій вплив на інші території, включаючи регіон Амазонки.

Оскільки поліцейські операції та перестрілки продовжуються, кількість загиблих може ще зрости.

Раніше ми показали моторошне відео прибуття ватажка банди "Трен де Арагуа" до Сальвадору зі США після депортації Трампа. Повідомлялося, що військові США вивезли групу із 17 жорстоких злочинців, включаючи вбивць та ґвалтівників.