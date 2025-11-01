Украина может получить от Канады самолет, но не военный. Почему это все равно важно

В начале войны РФ уничтожала украинские Ан-124

Канада подала иск в суд, чтобы конфисковать российский грузовой самолет Ан-124, с 2022 года находящийся в Торонто. В случае положительного решения, страна планирует передать Ан-124 Украине как символ наказания агрессора.

Что нужно знать:

Российский Ан-124 в 2022 году привез в Канаду груз и не смог вылететь, потому что страна закрыла воздушное пространство для РФ из-за ее нападения на Украину

Канада работает над тем, чтобы передать российский самолет Киеву

Оттава последовательно помогает Украине все годы войны и будет продолжать это делать

Об этом сообщила министр иностранных дел Анита Ананд, пишет Вloomberg. Самолет принадлежит группе "Волга-Днепр", на которую Канада наложила санкции.

Канада стремится помочь Украине и заставить Россию ощутить последствия ее агрессии

Самолет Антонов является мощным символом ответственности… Те, кто допускает войну России, столкнутся с последствиями, и Украина не будет восстанавливаться в одиночку, — заявила Ананд на пресс-конференции на полях саммита министров энергетики и окружающей среды стран "Большой семерки" в Торонто

Глава МИД Канады напомнила, что в начале войны Россия уничтожила некоторые украинские самолеты "Антонов". Поэтому передача российского Ан-124 будет справедливым пополнением парка украинских самолетов.

По словам Ананд, Канада стремится как можно больше помочь Украине в тяжелое время. Правительство рассматривает несколько вариантов передачи российского самолета в Украину: помимо судебного разбирательства это может включать законодательный процесс.

Ан-124 – один из самых больших грузовых самолетов в мире

Ан-124 "Руслан" разработан в СССР конструкторским бюро имени Антонова и предназначен для перевозки тяжелых и больших грузов. Может использоваться для перемещения военной техники и вертолетов.

Самолет имеет максимальный взлетный вес около 405 тонн и способен перевозить груз до 150 тонн на расстояние до 5000 км. Ан-124 оснащен четырьмя турбореактивными двигателями и специальными носовыми и хвостовыми грузовыми дверями, что обеспечивает быструю погрузку и выгрузку.

Как рассказывал "Телеграф", в июле в сети появилось видео, как на одном из киевских аэродромов взлетает борт Ан-124 "Руслан", который видели над столицей. Самолет был релоцирован в Германию.