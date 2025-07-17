Уникальная операция. В сети показали, как взлетал в Киеве Ан-124 "Руслан" (видео)

Борт модернизировали и релоцировали в Европу

В сети появилось видео, как на одном из киевских аэродромов взлетает борт Ан-124 "Руслан", именно на днях его видели над столицей. Самолет был релоцирован в Германию.

Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества "Антонов". Отмечается, что борт "Антонов" был модернизирован перед перемещением в Германию.

"Модернизированный самолет "Руслан" успешно релоцирован из Украины в Германию. АО "АНТОНОВ" завершило сложный многолетний проект по глубокой модернизации одного из своих легендарных транспортных самолетов Ан-124-100 серийный №0706", — говорится в сообщении.

На опубликованном видео показана подготовка к вылету и сам взлет. Это событие изумило украинцев, ведь воздушное пространство над Украиной закрыто с 2022 года из-за полномасштабного вторжения России и любые полеты запрещены.

"11 июля 2025 года "Руслан" безопасно перемещен в Германию. Этот самолет, изготовленный в 1994 году, имеет за плечами более 21 000 летных часов и более 5 500 полетов. Работы по его глубокой модернизации начались с 2021 года", — говорят в компании.

Там добавляют, что эти работы были приостановлены после начала войны и тогда самолет находился в разобранном состоянии. Однако со временем модернизацию завершили и успешно провели релокацию.

"Релокация "Руслана" стала не просто техническим решением, а символом устойчивости, профессионализма и единства украинских авиастроителей. Усовершенствованный "Руслан" продолжит летать и служить Украине уже на международном направлении", — резюмировали в компании.

Напомним, что во время полета над Украиной самолета Ан-124 была замечена интересная деталь. Ведь его кодовое название на портале полетов содержало послание главе РФ Владимиру Путину.

Ранее "Телеграф" писал, когда еще гражданская авиация летала над Украиной с начала вторжения.