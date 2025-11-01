Рус

Україна може отримати від Канади літак, але не військовий. Чому це все одно важливо

Олена Руденко
Читать на русском
Літак Ан-124
Літак Ан-124. Фото Колаж "Телеграф"

На початку війни РФ знищувала українські Ан-124

Канада подала позов до суду, щоб конфіскувати російський вантажний літак Ан-124, який із 2022 року перебуває у Торонто. В разі позитивного рішення країна планує передати Ан-124 Україні як символ покарання агресора.

Що треба знати:

  • Російський Ан-124 привіз в Канаду вантаж та не зміг вилетіти, адже країна закрила повітряний простір для РФ через її напад на Україну
  • Канада працює над тим, щоб передати російський літак Україні
  • Оттава послідовно допомагає Україні всі роки війни та буде продовжувати це робити

Про це повідомила міністр закордонних справ Аніта Ананд, пише Вloomberg. Літак належить групі "Волга-Днепр", на яку Канада наклала санкції.

Канада прагне допомогти Україні та змусити Росію відчути наслідки її агресії

Літак Антонов є потужним символом відповідальності … Ті, хто допускає війну Росії, зіткнуться з наслідками, і Україна не залишиться відбудовуватися сама, — заявила Ананд на пресконференції на полях саміту міністрів енергетики та навколишнього середовища країн "Великої сімки" в Торонто

Глава МЗС Канади нагадала, що на початку війни Росія знищила деякі українські літаки "Антонов". Тому передача російського Ан-124 буде справедливим поповненням парк українських літаків.

За словами Ананд, Канада прагне якомога більше допомогти Україні у скрутний час. Уряд розглядає кілька варіантів передачі російського літака в Україну: окрім судового розгляду це може включати законодавчий процес.

Ан-124 — один з найбільших вантажних літаків у світі

Ан-124 "Руслан" розроблений в СРСР конструкторським бюро імені Антонова та призначений для перевезення важких та великих вантажів. Може використовуватися для переміщення військової техніки та вертольотів.

Ан-124
Ан-124

Літак має максимальну злітну вагу близько 405 тонн та здатний перевозити вантаж до 150 тонн на відстань до 5 000 км. Ан-124 оснащений чотирма турбореактивними двигунами та спеціальними носовими та хвостовими вантажними дверима, що забезпечує швидке завантаження і вивантаження.

Як розповідав "Телеграф", у липні в мережі з'явилось відео, як на одному з київських аеродромів злітає борт Ан-124 "Руслан", який бачили над столицею. Літак було релоковано до Німеччини.

