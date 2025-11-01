Україна може отримати від Канади літак, але не військовий. Чому це все одно важливо

На початку війни РФ знищувала українські Ан-124

Канада подала позов до суду, щоб конфіскувати російський вантажний літак Ан-124, який із 2022 року перебуває у Торонто. В разі позитивного рішення країна планує передати Ан-124 Україні як символ покарання агресора.

Що треба знати:

Російський Ан-124 привіз в Канаду вантаж та не зміг вилетіти, адже країна закрила повітряний простір для РФ через її напад на Україну

Канада працює над тим, щоб передати російський літак Україні

Оттава послідовно допомагає Україні всі роки війни та буде продовжувати це робити

Про це повідомила міністр закордонних справ Аніта Ананд, пише Вloomberg. Літак належить групі "Волга-Днепр", на яку Канада наклала санкції.

Канада прагне допомогти Україні та змусити Росію відчути наслідки її агресії

Літак Антонов є потужним символом відповідальності … Ті, хто допускає війну Росії, зіткнуться з наслідками, і Україна не залишиться відбудовуватися сама, — заявила Ананд на пресконференції на полях саміту міністрів енергетики та навколишнього середовища країн "Великої сімки" в Торонто

Глава МЗС Канади нагадала, що на початку війни Росія знищила деякі українські літаки "Антонов". Тому передача російського Ан-124 буде справедливим поповненням парк українських літаків.

За словами Ананд, Канада прагне якомога більше допомогти Україні у скрутний час. Уряд розглядає кілька варіантів передачі російського літака в Україну: окрім судового розгляду це може включати законодавчий процес.

Ан-124 — один з найбільших вантажних літаків у світі

Ан-124 "Руслан" розроблений в СРСР конструкторським бюро імені Антонова та призначений для перевезення важких та великих вантажів. Може використовуватися для переміщення військової техніки та вертольотів.

Літак має максимальну злітну вагу близько 405 тонн та здатний перевозити вантаж до 150 тонн на відстань до 5 000 км. Ан-124 оснащений чотирма турбореактивними двигунами та спеціальними носовими та хвостовими вантажними дверима, що забезпечує швидке завантаження і вивантаження.

Як розповідав "Телеграф", у липні в мережі з'явилось відео, як на одному з київських аеродромів злітає борт Ан-124 "Руслан", який бачили над столицею. Літак було релоковано до Німеччини.