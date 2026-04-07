Настоящий красавчик с тяжелой судьбой: как выглядел и от чего умер в 37 лет сын Жерара Депардье

Он пошел по стопам отца и стал актером, но имел зависимости и пережил тяжелую аварию

Гийом Депардье — старший сын известного актера Жерара Депардье, который родился в браке с первой женой Элизабет. Он был фигурой творческой и невероятно талантливой, но его судьба сложилась трагически. В этот день, 7 апреля, Гийому могло бы исполниться 55 лет, однако он умер в 2008 году.

"Телеграф" рассказывает, что известно о сыне Жерара Депардье и как сложилась его судьба.

Гийом Депардье — что о нем известно?

Гийом Депардье родился в Париже, 7 апреля 1971 года. Его жизнь часто описывают как постоянную борьбу — с тенью великого отца, с законом и, наконец, с собственной физической болью. Он с юных лет недополучил внимания слишком занятых родителей, был "тяжелым ребенком" и часто вылетал из школ, куда его пристраивали, за плохое поведение.

Фото: Getty Images

Вскоре в жизни Гийома появился алкоголь и наркотики. В 1988 году в 17-летнем возрасте он впервые попал в тюрьму для несовершеннолетних. Был приговорен к трем годам за употребление и распространение героина.

Фото: Getty Images

Несмотря на зависимость и аресты, Депардье-младший сумел построить успешную актерскую карьеру. В некоторых фильмах он снимался вместе со звездным отцом, хотя отношения у них были натянутые. В своей автобиографии "Дай мне проснуться" Гийом резко критиковал отца, называя его "трусом и обманщиком".

Фото: Getty Images

От чего умер Гийом в 37 лет?

В 1995 году произошел несчастный случай, который стал поворотным моментом в жизни Гийома Депардье. Он попал в аварию на мотоцикле и получил тяжелую травму колена. После серии неудачных операций и невыносимых болей, в 2003 году сын актера принял решение ампутировать ногу по колено. В дальнейшем он использовал протез.

Фото: Getty Images

Однако смерть Гийома в октябре 2008 года, которая стала шоком для Франции, случилась не из-за этой аварии и ее последствий. Оказалось, что во время съемок фильма "Детство Икара" в Румынии, актер подхватил вирус, вызвавший стремительную пневмонию. Ослабленный годами операций и борьбы с инфекциями организм не справился. В итоге 37-летний актер скончался в госпитале под Парижем всего через три дня после госпитализации.

Фото: Getty Images

