Справжній красень із важкою долею: як виглядав і від чого помер у 37 років син Жерара Депардьє

Він пішов стопами батька і став актором, але мав залежності і пережив важку аварію

Гійом Депардьє — старший син відомого актора Жерара Депардьє, який народився у шлюбі з першою дружиною Елізабет. Він був фігурою творчою та неймовірно талановитою, але його доля склалася трагічно. Цього дня, 7 квітня, Гійому могло б виповнитись 55 років, проте він помер у 2008 році.

"Телеграф" розповідає, що відомо про сина Жерара Депардьє і як склалася його доля.

Гійом Депардьє – що про нього відомо?

Гійом Депардьє народився у Парижі, 7 квітня 1971 року. Його життя часто описують як постійну боротьбу — із тінню великого батька, із законом і, нарешті, із власним фізичним болем. Він з юних років недоотримав уваги надто зайнятих батьків, був "важкою дитиною" і часто вилітав зі шкіл, куди його влаштовували, за погану поведінку.

Фото: Getty Images

Незабаром у житті Гійома з’явився алкоголь та наркотики. У 1988 році у 17-річному віці він уперше потрапив до в’язниці для неповнолітніх. Був засуджений до трьох років за вживання та поширення героїну.

Фото: Getty Images

Незважаючи на залежність та арешти, Депардьє-молодший зумів збудувати успішну акторську кар’єру. У деяких фільмах він знімався разом із зірковим батьком, хоч стосунки у них були натягнуті. У своїй автобіографії "Дай мені прокинутися" Гійом різко критикував батька, називаючи його "боягузом і ошуканцем".

Фото: Getty Images

Від чого помер Гійом у 37 років?

У 1995 році стався нещасний випадок, який став поворотним моментом у житті Гійома Депардьє. Він потрапив в аварію на мотоциклі та отримав тяжку травму коліна. Після серії невдалих операцій та нестерпного болю, у 2003 році син актора ухвалив рішення ампутувати ногу по коліно. Надалі він використав протез.

Фото: Getty Images

Однак смерть Гійома у жовтні 2008 року, яка стала шоком для Франції, сталася не через цю аварію та її наслідки. Виявилося, що під час зйомок фільму "Дитинство Ікара" в Румунії, актор підхопив вірус, який спричинив стрімку пневмонію. Ослаблений роками операцій та боротьби з інфекціями організм не впорався. У результаті 37-річний актор помер у шпиталі під Парижем лише через три дні після госпіталізації.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп може мати серйозну старечу хворобу. Що з ним не так.