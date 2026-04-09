Наследный принц Саудовской Аравии женат на своей сестре: как она выглядит и что о ней известно

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд состоит в браке с принцессой Сарой бинт Машхур Аль Сауд. Она приходится ему двоюродной сестрой. Как оказалось, браки между близкими родственниками в этой культуре — распространенная и давняя традиция.

"Телеграф" рассказывает, что известно о принцессе Саре бинт Машхур Аль Сауд и как она выглядит.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд. Фото: Getty Images

Сара — принцесса и сестра наследного принца

Сара — дочь принца Машхура ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, который является одним из сыновей основателя Саудовской Аравии короля Абдул-Азиза, как и отец Мухаммада — король Салман.

Как пишет издание Harper's Bazaar Arabia, пара поженилась 6 апреля 2008 года, они вместе уже 18 лет. Такие браки в Саудовской Аравии распространены среди монархов. Это нужно для сохранения влияния и имущества внутри рода.

Сара — дочь принца Машхура ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

Пара воспитывает пятерых детей: сыновья — принц Салман, принц Машхур и принц Абдул-Азиз, дочери — принцесса Фахда и принцесса Нура.

Известно, что Сара бинт Машхур Аль Сауд ведет закрытый образ жизни. Она не посещает с мужем государственных мероприятий, приемов и не совершает официальных визитов в другие страны. Как рассказывал сам наследный принц, его жена предпочитает оставаться в тени и вести обычный образ жизни с детьми, и он уважает это ее решение.

Сара бинт Машхур Аль Сауд ведет закрытый образ жизни, поэтому в сети мало ее фотографий.

При этом, по данным СМИ, Сара глубоко привержена благотворительной деятельности, развитию местных сообществ и некоммерческому сектору. Ее благотворительные проекты направлены на поддержку возможностей молодежи и образования. Кроме того, она является сторонницей науки и инноваций, так что поддерживает и такие благотворительные инициативы.

