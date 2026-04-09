Спадковий принц Саудівської Аравії одружений зі своєю сестрою: як вона виглядає і що про неї відомо
Пара одружилася в 2008 році і виховує п’ятьох дітей
Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммад ібн Салман Аль Сауд одружений з принцесою Сарою бінт Машхур Аль Сауд. Вона доводиться йому двоюрідною сестрою. Як виявилося, шлюби між близькими родичами в цій культурі є поширеною і давньою традицією.
"Телеграф" розповідає, що відомо про принцесу Сару бінт Машхур Аль Сауд і як вона виглядає.
Сара — принцеса і сестра спадкового принца
Сара — дочка принца Машхура ібн Абдул-Азіза Аль Сауда, який є одним із синів засновника Саудівської Аравії короля Абдул-Азіза, як і батько Мухаммада — король Салман.
Як пише видання Harper’s Bazaar Arabia, пара одружилася 6 квітня 2008 року, вони разом уже 18 років. Такі шлюби Саудівської Аравії поширені серед монархів. Це необхідно для збереження впливу та майна всередині роду.
Пара виховує п’ятьох дітей: сини – принц Салман, принц Машхур та принц Абдул-Азіз, дочки – принцеса Фахда та принцеса Нура.
Відомо, що Сара бінт Машхур Аль Сауд веде закритий спосіб життя. Вона не відвідує з чоловіком державні заходи, прийоми і не здійснює офіційних візитів до інших країн. Як розповідав сам спадковий принц, його дружина вважає за краще залишатися в тіні і вести звичайний спосіб життя з дітьми, і він поважає це її рішення.
При цьому, за даними ЗМІ, Сара глибоко віддана благодійній діяльності, розвитку місцевих спільнот та некомерційному сектору. Її благодійні проекти спрямовані на підтримку можливостей для молоді та освіти. Крім того, вона є прихильницею науки та інновацій, тож підтримує і такі благодійні ініціативи.
Раніше "Телеграф" розповідав, як британський принц Філіп у молодості гостював у Києві. Він критикував метро та пробував борщ із горілкою.