Спадковий принц Саудівської Аравії одружений зі своєю сестрою: як вона виглядає і що про неї відомо

Пара одружилася в 2008 році і виховує п'ятьох дітей

Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммад ібн Салман Аль Сауд одружений з принцесою Сарою бінт Машхур Аль Сауд. Вона доводиться йому двоюрідною сестрою. Як виявилося, шлюби між близькими родичами в цій культурі є поширеною і давньою традицією.

Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммад ібн Салман Аль Сауд. Фото: Getty Images

Сара — принцеса і сестра спадкового принца

Сара — дочка принца Машхура ібн Абдул-Азіза Аль Сауда, який є одним із синів засновника Саудівської Аравії короля Абдул-Азіза, як і батько Мухаммада — король Салман.

Як пише видання Harper’s Bazaar Arabia, пара одружилася 6 квітня 2008 року, вони разом уже 18 років. Такі шлюби Саудівської Аравії поширені серед монархів. Це необхідно для збереження впливу та майна всередині роду.

Сара – дочка принца Машхура ібн Абдул-Азіза Аль Сауда. Фото: https://www.threads.com/@love_dilyara/

Пара виховує п’ятьох дітей: сини – принц Салман, принц Машхур та принц Абдул-Азіз, дочки – принцеса Фахда та принцеса Нура.

Відомо, що Сара бінт Машхур Аль Сауд веде закритий спосіб життя. Вона не відвідує з чоловіком державні заходи, прийоми і не здійснює офіційних візитів до інших країн. Як розповідав сам спадковий принц, його дружина вважає за краще залишатися в тіні і вести звичайний спосіб життя з дітьми, і він поважає це її рішення.

Сара Бінт Машхур Аль Сауд веде закритий спосіб життя, тому в мережі мало її фотографій. Фото: https://www.threads.com/@love_dilyara/

При цьому, за даними ЗМІ, Сара глибоко віддана благодійній діяльності, розвитку місцевих спільнот та некомерційному сектору. Її благодійні проекти спрямовані на підтримку можливостей для молоді та освіти. Крім того, вона є прихильницею науки та інновацій, тож підтримує і такі благодійні ініціативи.

