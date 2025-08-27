Глобальное потепление повлияло на аистов? Биолог назвал главную угрозу

Птицам очень важно вернуться в Украину раньше

Глобальное потепление влияет на сроки прилета и отлета птиц в теплые края. В сравнении с тем, что было 30 лет назад, они больше времени проводят в Украине. Очень важно раньше вернуться из Африки, чтобы найти свободное гнездо. Иначе птенцы могут не успеть окрепнуть.

Об этом "Телеграфу" рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, кандидат биологических наук, по совместительству ведущий научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло.

"В течение двух-трех лет это незаметно. А если проанализировать последние лет тридцать, то видим, что перелетные птицы, не только аисты, начали прилетать к нам несколько раньше и позже улетать", – рассказал зоолог.

При этом осенняя миграция менее заметна, говорит он. Ведь чем раньше прилетела пара, тем у нее больше времени вырастить здоровый молодняк.

"Позже прилетел аист — не нашел гнезда, и тогда неделю-две, а то и три должна таскать ветки, чтобы его построить. А это риск, что малыши не успеют окрепнуть до периода миграции. Поэтому каждый день очень важен", – пояснил Подобайло.

Белый аист, инфографика

Ранее он рассказал, что молодые птицы ориентируются в полете, руководствуясь инстинктом, звездами и магнитным полем нашей планеты. К тому же они улетают в стаях вместе с более опытными аистами. В Африке они не строят гнезд и не выводят птенцов.