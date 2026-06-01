Российский император Александра II в 1876 году запретил украинский

В немецком Бад-Эмсе отметили 150-ю годовщину подписания Эмского указа, запрещающего украинский язык в публичном пространстве, школах и театрах. Украинцы в вышитых сорочках заполонили город и зачитали соловьиной стихи.

Об этом рассказала доцент кафедры журналистки и филологии Сумского государственного университета Алла Яровая. По ее словам, в Бад-Эмсе прозвучало произведение ученика из Конотопа в Сумской области Ивана Веретенника.

"Город наполнился украинцами, которые приехали со всех уголков Германии. Они были одеты в вышиванки, они говорили на украинском. И это с точки зрения Эмского указа было фактически торжеством украинской идеи", — говорит Алла Яровая.

Украинцы в вышитых сорочках в Бад-Эмсе

Как прошел вечер украинцев в Бад-Эмсе

Отметим, что в Германии сейчас зарегистрировано примерно 1,3 миллиона украинцев. Большая часть этих людей проживает в Бад-Эмсе. Однако 30 мая на событие приехало много украинцев из других городов. Они решили, что символично будет провести вечер украинского творчества в городе, где запретили соловьиную в 1876 году, и наполнить улицы Бад-Эмсу украинскими вышитыми сорочками и стихами.

Для справки

Эмский указ – это тайное распоряжение российского императора Александра II от 30 мая 1876 года. Оно полностью запрещало украинский язык и культуру как публично, так и в быту. Этот документ стал одним из самых жесточайших проявлений имперского лингвоцида, который дополнил и усилил положение Валуевского циркуляра 1863 года.

Эмский указ

Документ запрещал:

печатать любые книги, тексты для нот и переводы на украинский язык. Разрешались только исторические документы (при сохранении оригинального русского правописания) и художественные произведения, если они цензурировались специальными комиссиями.

ввоз на территорию Российской империи любых украинских изданий, опубликованных за границей (например, в Галиции).

театральные представления, публичные чтения и концерты с исполнением текстов или песен на украинском языке.

преподавать любые предметы на украинском языке в начальных школах, а из библиотек изымалась вся литература с "малороссийским наречием".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие правила в Раде готовят для украинцев, которые будут возвращаться из-за границы.