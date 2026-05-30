"Просто титаны". В Киеве выпускники удивили украинцев оригинальными лентами (фото)

Одиннадцатиклассников заметили на Лукьяновке

В Киеве выпускники одной из школы удивили прохожих и сеть. Ведь вместо классических лент с надписью "Выпускной 2026" они выбрали двойные.

Как отметила девушка в Threads, она увидела выпускников на Лукьяновке в Киеве. На спинах у них на ленте было написано "Выжившие 2026".

"Кстати, сегодня в маке (McDonald’s — ред.) на Лукьяновке видела выпускников с лентами "Выжившие 2026". С одной стороны заценила их остроумие, с другой — несказанно больно за них", — говорится в сообщении.

Хотя автор и не прикрепила фото, в комментариях уже показали, как это выглядело. Выпускники выбрали белые двусторонние ленты, надпись на спине "Выжившие 2026" была сделана под имитацию крови — ярко-красная с потеками.

Выпускники с лентой Выжившие

В комментариях пользователи отмечали, что, с одной стороны, эти ленты можно расценивать как сарказм, а с другой как иронию. Так как дети закончили школу на 5 год полномасштабного вторжения. Люди писали:

Мой ребенок окончил школу в прошлом году. Когда я ее вела в первый класс в 2014 – началась война. Когда она закончила школу — война еще продолжалась, продолжается до сих пор. Этому поколению детей можно только посочувствовать.

Каждый должен иметь такую ленту на конец года.

Теперь все выпускники для меня просто титаны.

Хорошо, что у детей все хорошо с юмором, потому что у них и так не было нормальных школьных лет еще с ковида.

