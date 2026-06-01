Эра бетонных домов уходит в прошлое: как обеспечить себя жильем экологичнее и дешевле

Технология пришла из Древнего Китая и ей более 5000 лет

Обычная земля под ногами и картонные тубусы из-под макулатуры могут стать основой строительства жилья будущего. Это решение может заменить традиционный бетон.

Инженеры из австралийского Университета RMIT создали новый строительный материал. Он снизит выбросы углекислого газа на 80% и одновременно решит проблему утилизации бумажных отходов, пишет okdiario.

Технология получила название "утрамбованная земля, полученная картоном". Ученые взяли за основу древний метод строительства из глины и почвы, но существенно его усовершенствовали. Вместо того чтобы добавлять в смесь прочностный цемент, они спрессовали влажную землю внутри тубусов из переработанного картона.

Картонная оболочка играет роль неизменного каркаса. Когда земля внутри расширяется под давлением, крепкий картонный тубус не дает ей рассыпаться, что делает конструкцию изумительно устойчивой к нагрузкам.

Классический процесс пошагового трамбовки земли в опалубке. Источник: GreenSpec

Кроме экологичности, такой материал имеет еще несколько существенных преимуществ:

Земляные стены обладают высокой термальной массой — они естественным образом удерживают тепло зимой и прохладу летом, что позволяет экономить на отоплении и кондиционерах. Дешевая логистика: На строительную площадку нужно привезти только легкие картонные трубы, а заполнить их можно грунтом непосредственно с участка, где строят дом.

Современная интерпретация древней техники rammed earth. Источник: Terraviva

Разработка прошла успешные лабораторные тесты. Материал продемонстрировал прочность, достаточную для строительства стен и опорных колонн в малоэтажных домах. Теперь авторы технологии планируют проверить долговечность и устойчивость к влаге в реальных погодных условиях.

