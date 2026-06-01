Імператор помер, а солов’їна - ні. Як українці втерли носа забороні на рідну мову в Німеччині

Російський імператор Олександра II у 1876 заборонив українську

У німецькому Бад-Емсі відзначили 150 річницю підписання Емського указу, який забороняв українську мову в публічному просторі, школах і театрах. Українці у вишиванках заполонили місто та зачитали солов'їною вірші.

Про це розповіла доцентка кафедри журналістки та філології Сумського державного університету Алла Ярова. За її словами, у Бад-Емсі пролунав твір учня з Конотопа на Сумщині Івана Веретенника.

"Місто наповнилося українцями, які приїхали з усіх куточків Німеччини. Вони були вбрані у вишиванки, вони говорили українською. І це з погляду емського указу було фактично торжество української ідеї", — каже Алла Ярова.

Українці у вишиванках у Бад-Емсі

Як пройшов вечір українців у Бад-Емсі

Зауважимо, що у Німеччині наразі зареєстровано приблизно 1,3 мільйона українців. Чимала частка цих людей проживає у Бад-Емсі. Однак 30 травня на подію приїхало багато українців з інших містечок. Вони вирішили, що символічним буде провести вечір української творчості у місті, де заборонили солов'їну у 1876 році, та наповнити вулиці Бад-Емсу українськими вишиванками та віршами.

Для довідки

Емський указ — це таємне розпорядження російського імператора Олександра II від 30 травня 1876 року. Воно повністю забороняло українську мову та культуру як публічно, так і в побуті. Цей документ став одним із найжорстокіших проявів імперського лінгвоциду, доповнивши та посиливши положення Валуєвського циркуляру 1863 року.

Емський указ

Документ забороняв:

друкувати будь-які книги, тексти для нот та переклади українською мовою. Дозволялися лише історичні документи (за умови збереження оригінального російського правопису) та художні твори, якщо вони цензурувалися спеціальними комісіями.

ввіз на територію Російської імперії будь-яких українських видань, надрукованих за кордоном (наприклад, у Галичині).

театральні вистави, публічні читання та концерти з виконанням текстів або пісень українською мовою.

викладати будь-які предмети українською в початкових школах, а з бібліотек вилучалася вся література "малоросійським наріччям".

Раніше "Телеграф" розповідав, які правила у Раді готують для українців, які повертатимуться з-за кордону.