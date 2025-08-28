Родила Пашиняну четверых детей, но замуж за него не вышла: как выглядит первая леди Армении (фото)

С Пашиняном женщина познакомилась во время учебы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который недавно подписал с президентом Азербайджана мирное соглашение в США, почти 30 лет живет с журналисткой и общественным деятелем Анной Акопян. Пара не является законными супругами, но воспитывает четверых детей.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит гражданская жена премьер-министра Армении и что о ней известно. Мы узнали некоторые детали.

Анна Акопян — что известно о жене премьер-министра Армении

Анна Акопян родилась 1 февраля 1978 года в Ереване. Еще в подростковом возрасте она заинтересовалась журналистикой, и после школы поступила в Ереванский государственный университет. Там судьба свела ее с Николом Пашиняном. По заданию преподавателя она пришла в редакцию написать статью и встретила будущего мужа. Никол сразу влюбился в Анну, а ей понадобилось время, чтобы ответить взаимностью.

Первая леди Армени Анна Акопян, Фото: Getty Images

Влюбленные поженились еще до получения диплома. В 1998 году Анна родила девочку Мариам, а спустя два года — сына Ашота. Мальчику было всего четыре года, когда на его отца было совершено покушение из-за оппозиционных взглядов, что стало тяжелым испытанием для его супруги.

Когда Пашинян скрывался от преследований властей, Анна подарила ему вторую дочь Шушанну. Женщине пришлось совмещать работу с воспитанием детей, а также поддерживать мужа в тяжелый период. В 2015 году у пары родилась еще одна дочь, которую назвали Арпине.

Анна Акопян родила четверых детей, Фото: Getty Images

Но несмотря на длительные и крепкие отношения, которые скрепляют общие дети, Никол Пашинян и Анна Акопян не являются законными мужем и женой.

Я не женился лишь с одной целью – для защиты своей семьи….Мы не регистрировали брак в ЗАГСе и в церкви не венчались. То есть мы женаты уже 27 лет, но не женаты Никол Пашинян

Анна Акопян не является законной женой Пашиняна, Фото: Getty Images

Чем занимается жена премьер-министра Армении

Известно, что Акопян является главным редактором газеты "Армянское время", которая принадлежит ее супругу. Когда Пашинян получил должность премьер-министра Армении, Анна получила статус "первой леди", поскольку в Армерии основная власть сосредоточена в руках парламента, а лицом государства является его глава.

Как выглядит Анна Акопян, Фото: Getty Images

Женщина основала фонд "Мой шаг", чтобы поддерживать проекты области культуры, образования, здравоохранения и социального обеспечения. Также Анна создала проект "Город улыбок" для помощи людям с онкологическими заболеваниями. В 2018 году Акопян для урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном инициировала движение "Женщины во имя мира".

Недавно жена Пашиняна попала в коррупционный скандал. Ее обвинили в краже более 3,4 миллиона долларов из фонда "Город улыбок" через сеть подставных компаний.

Следует отметить что в 2023 году жена премьр-министра Армении посетила Киев по приглашению первой леди Украины Елены Зеленской для участия в "Саммите первых леди и джентльменов". В ходе визита она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также передала гуманитарную помощь нашей стране.

Анна Акопян в 2023 году посещала Киев, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена алкоголика Медведева и что о ней известно. Вместе с Путиным она крестила дочь Медведчука.