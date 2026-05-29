Путин должен отважиться на какое-то решение. У него осталось 4 варианта

Каждый выбор имеет свои опасности и шансы для Кремля

В войне России против Украины приближается момент, когда главе РФ Владимиру Путину необходимо решиться на определенный шаг. Он имеет четыре основных возможностей для дальнейших действий.

Блогер, офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин пересказывает анализ военного аналитика Датского королевского оборонного колледжа Андерса Нильсена по поводу следующих шагов Путина. Он рассмотрел варианты по трем ключевым для Кремля критериям: возможность выиграть войну, возможность спасти экономику и угроза режиму.

Почему Путин должен принять решение

Украина все больше увеличивает удары беспилотниками. В результате атак на российскую пехоту на передовой уровень привлечения новых бойцов ниже боевых потерь. Также нарастают удары на оперативную глубину, что делает проведение фронтовых операций сложнее. Поэтому Кремль должен реагировать и искать решения.

Основные варианты дальнейших действий Путина

Первый вариант – реальное перемирие

В этом случае россияне фактически откажутся от претензий на победу. Более того, поскольку Кремль аннексировал четыре области Украины (Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую), конституционно "включив" их в состав РФ, отказ от них по формальной юридической логике будет означать, что Россия закончила войну, якобы отдав "свою" территорию Украине.

В то же время перемирие позволит начать спасение российской экономики. Риски для устойчивости режима Нильсен оценивает как средние: хотя в тылу появится много озлобленных ветеранов, большинство населения устало от войны и обрадуется ее прекращению.

Второй вариант – отказ от наступления и замораживания линии фронта

При этом боевые действия и обстрелы тыловых территорий будут продолжаться. Возможна договоренность о запрете Украины бить по российской нефтепереработке, а России — по украинской энергетике.

Как Путин может действовать дальше. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

По оценке аналитика, для Украины этот вариант был бы наиболее сложным, потому что текущая стратегия Киева предполагает как удары по НПЗ, так и уничтожение большого количества российских военных для того, чтобы не дать россиянам сформировать резервы.

"С другой стороны, этот вариант рискован для российской экономики, потому что все равно требует значительных ресурсов, однако удачен для стабильности российского режима. В то же время такая бесконечная война может быть опасна и для устойчивости Украины", — пишет Левин.

Третий вариант – полномасштабная мобилизация в РФ

Хотя провести ее сравнительно легко, это было бы рискованным вариантом для власти Путина. При этом даже привлечение 300-500 тысяч дополнительных солдат не решит оставшиеся российские проблемы в военной сфере. Нильсен считает, что шансы выиграть войну для РФ при таком варианте остаются низкими, вероятность спасти экономику – нулевыми, а риски для режима – самые высокие.

Четвертый вариант – эскалация

По мнению аналитика, вероятнее всего это может быть атака против стран Балтии. По его оценке, у россиян достаточно ресурсов на ограниченное вторжение силами нескольких дивизий. Целей такого вторжения может быть две: либо заставить европейцев бросить все ресурсы в защиту стран НАТО, покинув Украину, либо испугать европейцев, чтобы те согласились на любые требования по Украине.

Этот вариант несет очень высокие риски для российского режима в случае, если европейцы решат в ответ увеличить поддержку Украины. Однако в случае, если Европа побоится и уступит, выигрыш для РФ также будет велик. В любом случае Европе лучше подготовится к возможности такого сценария, уверен аналитик.

Какой вариант наиболее выигрышный для РФ

По мнению Нильсена, наиболее выгодно для РФ было бы остановить наступление с сохранением ограниченной войны. Однако, пишет Игаль Левин, ранее Путин постоянно выбирал не тот вариант, который Нильсен считал наиболее логичным.

"Очевидно, так случится и на этот раз; к тому же, Путин убежден в своей священной миссии по "возрождению величия России", которая предусматривает обязательное завоевание Украины. Скорее всего, российские генералы убедят Путина, что дополнительная волна мобилизации сможет решить проблему прорыва фронта. Этот вариант наиболее очевиден в российской логике, однако и наиболее рискован для них", - резюмирует блоггер.

