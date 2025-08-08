"35 лет воевали": Пашинян и Алиев под наблюдением Трампа подписали в США мирное соглашение

Мирное соглашение лидеры Армении и Азербайджана заключили при посредничестве Трампа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа в Вашингтоне подписали историческое мирное соглашение, ставящее точку в многолетнем конфликте двух стран за регион Карабаха. Посредником при подписании соглашения выступил президент США Дональд Трамп.

Известно, что итоговый документ состоит из 17 пунктов. Пока информация о них остается конфиденциальной. Известны лишь некоторые детали: так обе страны навсегда прекращают боевые действия, возобновляют дипломатические и торговые отношения, отказываются от взаимных международных исков и уважают территориальную целостность друг друга.

"Они воевали 35 лет, а теперь они друзья" Президент США Дональд Трамп

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как жила непризнанная республика Нагорный Карабах более 30 лет своего существования. Споры вокруг этого региона продолжались веками. Армения и Азербайджан сражались за этот регион с момента распада Советского Союза.

В сентябре 2023 года Азербайджан в результате военной операции окончательно восстановил контроль над Карабахом, который он потерял в результате войны против Армении в начале 1990-х годов. Непризнанная республика с 1 января 2024 года прекратила свое существование. Почти все армянское население покинуло регион, а в апреле 2024 удалось выгнать оттуда и так называемых "российских миротворцев".