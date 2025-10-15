Укр

"Все мы немного премьер Армении". TikTok Пашиняна покоряет сеть

Елена Руденко

Никол Пашинян
Никол Пашинян. Фото Коллаж "Телеграф"

Политик нашел свой очень оригинальный стиль в соцсетях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян публикует в TikTok забавные короткие видео, ставшие предметом для шуток. Ролики Пашиняна довольно необычные, но у них есть свой стиль.

Пользователи TikTok делятся видео Пашиняна, добавляя смешные подписи. Обычно премьер-министр Армении просто сидит под какую-нибудь песню (раз это была песня русской певицы Земфиры "Прости меня моя любовь"), при этом выражение его лица почти не меняется. Подобных роликов в TikTok Пашиняна немало.

Под публикациями с перепостом видео Пашиняна пользователи оставляют немало комментариев. Несмотря на то, что ролики очень простые, они имеют свою атмосферу, которая одновременно привлекает и смешит. Вот некоторые из комментариев:

  • Никогда не понимаю, что происходит у Пашиняна в тиктоках, но очень вайбово
  • Все мы немного премьер-министр Армении
  • Пашинян слишком вайбовый для этого мира
  • Пашинян – это не человек, это состояние души

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Никол Пашинян почти 30 лет живет с журналисткой и общественным деятелем Анной Акопян. Пара не замужем официально, но воспитывает четырех детей. Премьер Армении объяснил, почему в свое время он принял решение не жениться.

#Юмор #Никол Пашинян #TikTok