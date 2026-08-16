Французский "крот" в многовекторной политике Армении

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В июне 2026 г. в Армении прошли парламентские выборы, в которых с небольшим отрывом победу одержала партия Пашиняна. Россия, традиционно расценивающая Армению как собственный "задний двор", публично поддерживала пророссийскую оппозицию в лице Карапетяна, а непублично – в лице Кочаряна. Поэтому после победы проевропейски настроенного Пашиняна Кремль принялся наносить экономические и дипломатические уколы правительству Армении. Наиболее болезненным из них стало введение ограничений на импорт в РФ ряда армянских товаров, которое в конце июля привело к протестам армянских фермеров.

Несмотря на агрессивные действия России, внешнеполитическая ориентация Армении остается дискуссионным вопросом. Проевропейский курс армянского премьера все чаще выглядит как дипломатическая игра. В августе 2025 г. текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном был парафирован именно в США, а стороны договорились совместно работать над реализацией проекта TRIPP. В феврале 2026 г. Джей ди Вэнс совершил визит в Ереван на фоне объявления о сделке по поставке в Армению американских беспилотников V-BAT и расширении сотрудничества в стратегических сферах.

В то же время, в начале июля Пашинян совершил визит в Иран, чтобы поприсутствовать на церемонии прощания с Али Хаменеи – убитого в результате американо-израильской операции в Иране. А в 2026 г. планируется подписание документа о стратегическом партнерстве между Ереваном и Тегераном.

Несмотря на особые торговые условия, предложенные Армении фон дер Ляйен со стороны ЕС, Пашинян в августе принял участие в совещаниях ЕАЭС в Кыргызстане, где назвал себя "добросовестным партнером", который не готов выходить из союза. А свой первый визит переизбранный премьер совершил в Россию, где не был принят Путиным и был вынужден обсуждать перспективы экономического сотрудничества с Мишустиным.

Очевидно, что Пашинян старается проводить многовекторную политику и балансировать интересы крупных игроков в своей стране – США и Франции, России и Ирана, Турции и Азербайджана. В этом армянский премьер следует политике других постсоветских стран, которые за счет многовекторности стремятся защититься от возможной российской агрессии. Но в Ереване этот процесс протекает не только в публичном поле.

20 июля руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян написал заявление об уходе с должности. По информации одного из крупнейших украинских Telegram-каналов, полученной от источника в специальных службах, Арутюнян был тесно связан с французской внешней разведкой. Он был завербован одной из французских спецслужб после назначения на должность в 2021 г. и много лет готовил политическую аналитику для Парижа, а также предоставлял информацию о планах Пашиняна и его окружения, помогавшую Франции "балансировать" собственные интересы на Кавказе. Показательно, что именно Арутюнян возглавлял избирательный штаб "Гражданского договора" на выборах 2026 г.

Формальной причиной увольнения Арутюняна стало недовольство работой предвыборного штаба, о чем в начале июля писали армянские СМИ. Однако реальной причиной стало желание Пашиняна пожертвовать французским доминированием в ближайшем окружении в пользу американского.

Вместо Араика Арутюняна главой аппарата премьера Армении была назначена Лилит Макунц – бывший посол Армении в США. С 2021 по 2025 гг. она провела в Вашингтоне, а вскоре после саммита, на котором Армения и Азербайджан парафировали текст мирного договора, Макунц была отозвана с должности посла в США и назначена главным советником Пашиняна. Показательно, что это ровно та же должность, которая в свое время предшествовала назначению Арутюняна на должность главы аппарата.

В Париже эту перестановку оценили предельно негативно. Франция не просто потеряла самый высокопоставленный источник информации, но оказалась в ситуации, где освободившееся место заняла фигура геополитического соперника – США. Чтобы найти замену уровня Арутюняна, спецслужбам Франции могут потребоваться годы. А с учетом геополитической непредсказуемости Пашиняна задача и вовсе может оказаться нереализуемой.

Переизбрание "проевропейского" Пашиняна все еще не привело к однозначному выбору внешнеполитического курса, быть может, даже отдалило его. Остается надеяться на опытность армянского премьера и его удачливость, которые приведут к балансу международных интересов на Кавказе, а не к обидам и политической мести со стороны тех, кем Пашинян жертвует.