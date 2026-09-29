Первые в мире часы с датой: Алексей Дурнев носит культовую модель Rolex (фото)

Шоумен выбрал легендарную классику Rolex

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Алексей Дурнев — блогер и ведущий, известный своими сатирическими проектами и активностью в соцсетях. Внимание поклонников на этот раз привлек не его очередной медиапроект, а аксессуар, который он носит на запястье.

Речь идет о Rolex Datejust 41 126334 — одной из самых известных моделей швейцарского бренда стоимостью 14 690 евро (примерно 751 185 гривен). Об этом "Телеграфу" рассказал часовой энтузиаст и блогер канала cats_and_watches.

Часы Алексея Дурнева. Фото: cats_and_watches.

Классные часы Алексея Дурнева, которые нам очень нравятся. Алексей носит Rolex Datejust 41 126334 за ~€14.690. Datejust вышел в 1945 году, и стал первыми наручными часами с автоподзаводом, сертификацией хронометра и датой в окошке, которая сама менялась в полночь, отсюда и название. рассказал cats_and_watches.

По словам блогера, изначально модель позиционировали как премиальные часы на каждый день, поэтому их изготавливали из золота. В знак уважения к этой традиции рифленый безель и сегодня делают из золота.

Rolex Datejust 41 из золота. Фото из музея Rolex: cats_and_watches.

Кстати, премьера 1945 года совпала с 40-летием самой компании (Rolex основали в 1905-м). Специально к этому юбилею швейцарцы придумали еще одну легенду — тот самый роскошный пятирядный браслет Jubilee, который и сегодня остается визитной карточкой модели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывшая ученица Кловского лицея раскрыла правду о шоу "Дурнев+1", в котором в 2012 году шоумен брал у нее интервью. Девушка заявила, что шоумен сломал психику подросткам из элитной школы