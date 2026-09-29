У "АТБ" проблемы с поставками важных средств личной гигиены: чего именно мало в магазинах

Сеть старается обеспечить своих покупателей всем необходимым

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В "АТБ" из-за российских ударов по логистическим центрам и складам возникли перебои с определенными непродовольственными товарами. Большинство поставок бытовой химии сейчас состоят только из базовых позиций (в частности, туалетной бумаги), в то время как выбор шампуней, дезодорантов и детских подгузников заметно сократился.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник сети "АТБ". По его словам, поставки бытовых товаров заметно снизились.

"Мало возят, много позиций выпадает из химии. Её возят в целом, но не в том количестве. Например, если привозят — много туалетной бумаги. А раньше было много разновидностей: там шампуни, дезодоранты и тому подобное. Сейчас этого стало меньше. Где-то подгузники исчезают, где-то ещё что-то. Плохие поставки с химией, плохие", — рассказал наш собеседник.

В магазины "АТБ" полторы недели не завозят гречку

В сети возникли перебои и с определенными продуктами питания. В частности, как сообщил работник, уже полторы недели в "АТБ" не завозят гречку. В то же время поставки других круп, муки и подсолнечного масла стабильные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как получить еще больше скидок в "АТБ". Покупатели часто не обращают на это внимание.

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал в блиц интервью "Телеграфу", что дефицита продуктов питания в Украине из-за российских ударов не будет, однако цены могут вырасти.