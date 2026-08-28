Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва, экссоветник главы Министерства внутренних дел о том, зачем глава Беларуси летит в РФ:

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Лукашенко вызвали к Путину. Почему это связано с увеличением тревог в Киеве

После визита руководителя ЦРУ в Москву срочно летит Лукашенко. И все это происходит на фоне сообщений о строительстве военной базы и подъездных путей у границы с Украиной (спойлер — это строительство длится не первый год)

1. Визит Лукашенко в Москву – это действительно о войне. Но не реальной, а прежде всего, информационной. Лукашенко не согласится предоставить свою территорию для нападения на Украину и страны Балтии, пока его поддерживает Китай. А Китай его поддерживает. Но на фоне информации о подготовке агрессии против одной из балтийских стран (ради чего в Москву и приезжал Рэдклифф) визит Лукашенко играет новыми красками.

2. После этого визита появится масса новой конспирологии, которую будут выбрасывать россияне и которую с радостью будут тиражировать западные и украинские СМИ. И, таким образом, градус тревожности резко возрастет. Все это будет происходить на фоне залетов российских самолетов на территорию стран НАТО и ударов по кораблям в территориальных водах Румынии.

3. Путину нужна истерия в Европе, но ему гораздо более важно, чтобы Трамп, уже пошедший на контакт (визит Рэдклиффа и является этим контактом) вернулся к духу Анкориджа -2.

4. У этой информационно-кинетической операции есть свои временные рамки — выборы в США. Напасть до американских выборов — это утопить Трампа, ведь тогда он проиграет и конгресс, и Сенат. Поэтому, с одной стороны, Трамп имеет время переименовывать озера и океаны, но параллельно он вынужден будет обращать внимание на развертывание этой гибридной операции. Потому что она будет обязательно влиять на ход выборов.

5. Резкий рост обстрелов Украины и, в частности, Киева – часть этой операции. Путину очень важно резко ухудшить морально-психологическое состояние населения и попытаться сломить волю к сопротивлению. Параллельно с тем он попытается расторговать прекращение обстрелов на максимальные уступки.

Жизнь, как всегда, внесет свои коррективы, но похоже – это план "А" РФ на ближайшие пару месяцев.

Источник: пост Вадима Денисенко в Facebook