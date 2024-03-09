Четыре стильных лука с широкими джинсами, которые выведут ваш образ на новый уровень (фото)
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Рассказываем, какой верх подойдет под широкие джинсы
Формы, которые пользовались популярностью в последние сезоны, все еще в тренде, но теперь модные джинсы часто дополняются элементами, придающими ощущение свежести. В этом контексте широкие, а особенно плиссированные джинсы представляют собой отличный выбор, если вы ищете брюки, которые сочетают в себе приталенные линии с классическим денимом и при этом выглядят нарядно.
Эти джинсы объединяют широкий силуэт с костюмными брюками и их характерными стрелками. Vogue предлагает 3 стильных способа носить плиссированные джинсы уже сейчас.
С какой обувью носить широкие джинсы и плиссе
Модницы выбирают:
- балетки;
- босоножки;
- туфли на высоком каблуке;
- ковбойские сапоги;
- ботильоны;
- и даже кроссовки.
Универсальность — еще одно важное преимущество таких джинсов, потому что они подходят практически к любому образу. Также они обещают оставаться актуальными даже после завершения весенне-летнего сезона.
Какие джинсы в моде 2024 и с чем их носить
- С микро топом и твидовым жакетом
Комбинация минималистичного верха с коротким твидовым жакетом компенсирует свободный крой джинсов и создает расслабленный силуэт. Добавьте длинное пальто немного свободного кроя, пока не наступит теплая погода.
- С джинсовой рубашкой
Существуют комбинации, которые всегда в моде, независимо от сезона. Двойной деним — одна из них. Заправьте рубашку в брюки и добавьте пояс, чтобы подчеркнуть талию и создать стильный образ.
- С блузкой в тон
Если вы ищете образ, который подойдет и для повседневного, и для официального мероприятия, блузка в тон создаст элегантный монохромный стиль. Выбирайте блузки с кокетливыми бантами, следуя одному из главных трендов этого года.
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