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Четыре стильных лука с широкими джинсами, которые выведут ваш образ на новый уровень (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Автор
Модный лук с широкими джинсами добавит градус стиля в ваш образ Новость обновлена 09 марта 2024, 20:00
Модный лук с широкими джинсами добавит градус стиля в ваш образ. Фото Freepik

Рассказываем, какой верх подойдет под широкие джинсы

Формы, которые пользовались популярностью в последние сезоны, все еще в тренде, но теперь модные джинсы часто дополняются элементами, придающими ощущение свежести. В этом контексте широкие, а особенно плиссированные джинсы представляют собой отличный выбор, если вы ищете брюки, которые сочетают в себе приталенные линии с классическим денимом и при этом выглядят нарядно.

Эти джинсы объединяют широкий силуэт с костюмными брюками и их характерными стрелками. Vogue предлагает 3 стильных способа носить плиссированные джинсы уже сейчас.

С какой обувью носить широкие джинсы и плиссе

Модницы выбирают:

  • балетки;
  • босоножки;
  • туфли на высоком каблуке;
  • ковбойские сапоги;
  • ботильоны;
  • и даже кроссовки.

Универсальность — еще одно важное преимущество таких джинсов, потому что они подходят практически к любому образу. Также они обещают оставаться актуальными даже после завершения весенне-летнего сезона.

Какие джинсы в моде 2024 и с чем их носить

модный лук с широкими джинсами
Фото: Vogue
  • С микро топом и твидовым жакетом

Комбинация минималистичного верха с коротким твидовым жакетом компенсирует свободный крой джинсов и создает расслабленный силуэт. Добавьте длинное пальто немного свободного кроя, пока не наступит теплая погода.

как носить джинсы с топом
Фото: Vogue
  • С джинсовой рубашкой

Существуют комбинации, которые всегда в моде, независимо от сезона. Двойной деним — одна из них. Заправьте рубашку в брюки и добавьте пояс, чтобы подчеркнуть талию и создать стильный образ.

стильный лук с широкими джинсами
Фото: Vogue
  • С блузкой в тон

Если вы ищете образ, который подойдет и для повседневного, и для официального мероприятия, блузка в тон создаст элегантный монохромный стиль. Выбирайте блузки с кокетливыми бантами, следуя одному из главных трендов этого года.

модный лук с джинсами
Фото: Vogue

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