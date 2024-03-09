Четыре стильных лука с широкими джинсами, которые выведут ваш образ на новый уровень (фото)

Рассказываем, какой верх подойдет под широкие джинсы

Формы, которые пользовались популярностью в последние сезоны, все еще в тренде, но теперь модные джинсы часто дополняются элементами, придающими ощущение свежести. В этом контексте широкие, а особенно плиссированные джинсы представляют собой отличный выбор, если вы ищете брюки, которые сочетают в себе приталенные линии с классическим денимом и при этом выглядят нарядно.

Эти джинсы объединяют широкий силуэт с костюмными брюками и их характерными стрелками. Vogue предлагает 3 стильных способа носить плиссированные джинсы уже сейчас.

С какой обувью носить широкие джинсы и плиссе

Модницы выбирают:

балетки;

босоножки;

туфли на высоком каблуке;

ковбойские сапоги;

ботильоны;

и даже кроссовки.

Универсальность — еще одно важное преимущество таких джинсов, потому что они подходят практически к любому образу. Также они обещают оставаться актуальными даже после завершения весенне-летнего сезона.

Какие джинсы в моде 2024 и с чем их носить

Фото: Vogue

С микро топом и твидовым жакетом

Комбинация минималистичного верха с коротким твидовым жакетом компенсирует свободный крой джинсов и создает расслабленный силуэт. Добавьте длинное пальто немного свободного кроя, пока не наступит теплая погода.

Фото: Vogue

С джинсовой рубашкой

Существуют комбинации, которые всегда в моде, независимо от сезона. Двойной деним — одна из них. Заправьте рубашку в брюки и добавьте пояс, чтобы подчеркнуть талию и создать стильный образ.

Фото: Vogue

С блузкой в тон

Если вы ищете образ, который подойдет и для повседневного, и для официального мероприятия, блузка в тон создаст элегантный монохромный стиль. Выбирайте блузки с кокетливыми бантами, следуя одному из главных трендов этого года.

Фото: Vogue

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