Чотири стильних луки з широкими джинсами, які виведуть ваш образ на новий рівень (фото)

Розповідаємо, який верх підійде під широкі джинси

Форми, які мали популярність в останні сезони, все ще у тренді, але тепер модні джинси часто доповнюються елементами, що надають відчуття свіжості. У цьому контексті широкі, а особливо плісовані джинси є відмінним вибором, якщо ви шукаєте штани, які поєднують у собі приталені лінії з класичним денімом і при цьому виглядають ошатно.

Ці джинси поєднують широкий силует із костюмними штанами та їх характерними стрілками. Vogue пропонує 3 стильні способи носити плісовані джинси вже зараз.

З яким взуттям носити широкі джинси та плісе

Модниці вибирають:

балетки;

босоніжки;

туфлі на високих підборах;

ковбойські чоботи;

ботильйони;

і навіть кросівки.

Універсальність — ще одна важлива перевага таких джинсів, тому що вони підходять практично до будь-якого образу. Також вони обіцяють залишатись актуальними навіть після завершення весняно-літнього сезону.

Які джинси в моді 2024 та з чим їх носити

Фото: Vogue

З мікротопом та твідовим жакетом

Комбінація мінімалістичного верху з коротким жакетом твідів компенсує вільний крій джинсів і створює розслаблений силует. Додайте довге пальто трохи вільного крою, доки не настане тепла погода.

Фото: Vogue

З джинсовою сорочкою

Існують комбінації, які завжди модні, незалежно від сезону. Подвійний денім – одна з них. Заправте сорочку в штани та додайте пояс, щоб підкреслити талію та створити стильний образ.

Фото: Vogue

З блузкою в тон

Якщо ви шукаєте образ, який підійде і для повсякденного, і для офіційного заходу, то блузка в тон створить елегантний монохромний стиль. Вибирайте блузки з кокетливими бантами, дотримуючись одного з головних трендів цього року.

Фото: Vogue

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