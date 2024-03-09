Чотири стильних луки з широкими джинсами, які виведуть ваш образ на новий рівень (фото)
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Розповідаємо, який верх підійде під широкі джинси
Форми, які мали популярність в останні сезони, все ще у тренді, але тепер модні джинси часто доповнюються елементами, що надають відчуття свіжості. У цьому контексті широкі, а особливо плісовані джинси є відмінним вибором, якщо ви шукаєте штани, які поєднують у собі приталені лінії з класичним денімом і при цьому виглядають ошатно.
Ці джинси поєднують широкий силует із костюмними штанами та їх характерними стрілками. Vogue пропонує 3 стильні способи носити плісовані джинси вже зараз.
З яким взуттям носити широкі джинси та плісе
Модниці вибирають:
- балетки;
- босоніжки;
- туфлі на високих підборах;
- ковбойські чоботи;
- ботильйони;
- і навіть кросівки.
Універсальність — ще одна важлива перевага таких джинсів, тому що вони підходять практично до будь-якого образу. Також вони обіцяють залишатись актуальними навіть після завершення весняно-літнього сезону.
Які джинси в моді 2024 та з чим їх носити
- З мікротопом та твідовим жакетом
Комбінація мінімалістичного верху з коротким жакетом твідів компенсує вільний крій джинсів і створює розслаблений силует. Додайте довге пальто трохи вільного крою, доки не настане тепла погода.
- З джинсовою сорочкою
Існують комбінації, які завжди модні, незалежно від сезону. Подвійний денім – одна з них. Заправте сорочку в штани та додайте пояс, щоб підкреслити талію та створити стильний образ.
- З блузкою в тон
Якщо ви шукаєте образ, який підійде і для повсякденного, і для офіційного заходу, то блузка в тон створить елегантний монохромний стиль. Вибирайте блузки з кокетливими бантами, дотримуючись одного з головних трендів цього року.
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