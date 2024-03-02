Цветы и банты: какие аксессуары в тренде в 2024 году

2024 год богат яркими аксессуарами

Ни один модный образ не обойдется без аксессуаров. Однако следует знать, какие акценты в образах в тренде. Правильно подобранные аксессуары способны сделать любой лук более красивым и стильным. Раньше мы писали, какие платья в моде весной, а теперь делимся, какие аксессуары стали хитами 2024 года.

Да, некоторые аксессуары вернулись в моду с прошлых лет, однако появились и новые тренды. Об этом пишет lifestyle.today.ua.

Какие аксессуары в моде в 2024 году

Сумки

В 2024 году сумки будут служить не только для удобства, но и для создания ярких акцентов в образах. Следует отдавать предпочтение сумкам геометрических форм и оригинальным дизайнам. Такие аксессуары разнообразят ваш образ и придадут ему изысканности.

Фото: Рinterest

Минимализм

Он моден во всем – и в серьгах, и в кольцах, и в браслетах. Эти простые и лаконичные аксессуары придадут изысканности любому образу. Так вы будете выглядеть нежно и аристократически.

Фото: Рinterest

Цветы

Большие цветы возвращаются в тренды. На время они потеряли актуальность, но в 2024 они станут хитом. Цветы можно носить на серьгах, кольцах или брошках. Самый актуальный — чокер с большим пионом или розой. Такое украшение можно надевать с корсетом.

Фото: Рinterest

Красный

Красный цвет особенно актуален в 2024 году. Носить такие акценты можно в разных образах. Сейчас наиболее актуальны красные сумки, очки, серьги, колготки и даже очки.

Фото: Рinterest

Кепки

В этом году актуальны кепки из разных материалов. Вельвет, кашемир или шерсть — выбирать стоит по своему вкусу. Такая кепка сделает любой лук более стильным.

Фото: Рinterest

Банты

Такие украшения тоже в тренде. С ними можно создавать и обычные, и вечерние образы. Носить этот аксессуар можно и на шее в виде маленького бантика или же в виде заколки для волос.

Фото: Рinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие принты в моде в сезоне весна-лето 2024 года. Мы поделились актуальными дизайнами.