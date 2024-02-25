Должны быть в гардеробе этой весной: такой фасон джинсов подойдет к любой обуви (фото)

Эти универсальные джинсы подходят к любой обуви и нарядам

Этой весной среди модных трендов будут универсальные и удобные джинсы ankle jeans. Это фасон джинсов до щиколотки, которые легко сочетаются в образах и подходят к любой обуви.

Штанины ankle jeans не слишком длинные, но и не сильно коротки, что делает их идеальным при сочетании с другими вещами и обувью. Этот тренд зародился еще в 1990-х, и не теряет свою актуальность до сих пор, пишет Vogue.

Самые модные модели ankle jeans этой весной

Светло- или темно-синие джинсы классического пошива

В новом модном сезоне весна-лето 2024 в особом почете будут светло- и темно-синие джинсы до лодыжки. Их можно использовать как в повседневных образах, так и в более изысканных. К таким джинсам отлично подойдут и любимые кроссы и ботинки на каблуках или платформе.

Фото: Pinterest

Черные и серые джинсы

Темные оттенки ankle jeans идеально подходят для создания вечерних образов. В сочетании с блузами и пиджаками они выглядят очень элегантно, а особого шарма образу могут добавить ботильоны или просто туфли на шпильке. Для повседневных образов к черным или серым джинсах можно добавить светлую футболку и кроссы или мокасины.

Фото: Pinterest

Джинсы с широкими штанинами и узорами

Для более оригинальных и неординарных образом присмотрите модели ankle jeans с широкими штанинами и узорами. В таких джинсах вы точно будете выделяться из толпы. К тому же такая модель джинсов до лодыжек тоже прекрасно сочетается с другим гардеробом и может стать главным акцентом образа.

Фото: Pinterest

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