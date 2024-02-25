Должны быть в гардеробе этой весной: такой фасон джинсов подойдет к любой обуви (фото)
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Эти универсальные джинсы подходят к любой обуви и нарядам
Этой весной среди модных трендов будут универсальные и удобные джинсы ankle jeans. Это фасон джинсов до щиколотки, которые легко сочетаются в образах и подходят к любой обуви.
Штанины ankle jeans не слишком длинные, но и не сильно коротки, что делает их идеальным при сочетании с другими вещами и обувью. Этот тренд зародился еще в 1990-х, и не теряет свою актуальность до сих пор, пишет Vogue.
Самые модные модели ankle jeans этой весной
Светло- или темно-синие джинсы классического пошива
В новом модном сезоне весна-лето 2024 в особом почете будут светло- и темно-синие джинсы до лодыжки. Их можно использовать как в повседневных образах, так и в более изысканных. К таким джинсам отлично подойдут и любимые кроссы и ботинки на каблуках или платформе.
Черные и серые джинсы
Темные оттенки ankle jeans идеально подходят для создания вечерних образов. В сочетании с блузами и пиджаками они выглядят очень элегантно, а особого шарма образу могут добавить ботильоны или просто туфли на шпильке. Для повседневных образов к черным или серым джинсах можно добавить светлую футболку и кроссы или мокасины.
Джинсы с широкими штанинами и узорами
Для более оригинальных и неординарных образом присмотрите модели ankle jeans с широкими штанинами и узорами. В таких джинсах вы точно будете выделяться из толпы. К тому же такая модель джинсов до лодыжек тоже прекрасно сочетается с другим гардеробом и может стать главным акцентом образа.
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