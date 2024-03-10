Стрижки для жінок за 50 на коротке волосся, які омолоджують: топ-3 (фото)

Ці стрижки можуть перетворити будь-яку жінку на ікону стилю

Правильно підібрана стрижка допомагає підкреслити форму обличчя, створюючи візуально пропорційні риси, надає вишуканість і акцентує переваги жіночої краси, відводячи увагу від недоліків. 65-річна Шерон Стоун зі стрижкою піксі приховала вікові зміни та омолодилася. З неї варто взяти приклад жінкам 50+ з коротким волоссям.

Представлені в топі стрижки зроблять будь-яку жінку іконою стилю, пише tsn. Перукарі-експерти рекомендують ці зачіски для жінок, які бажають омолодитися та додати грайливості у свій образ.

Боб з крутими кінцями

Цей варіант стрижки надасть об’єму тонкому волоссю і створить стильний молодіжний вигляд. Завдяки кінчикам локонів, що виступають вперед, вона додасть динамізму вашому загальному вигляду. Тому це відмінний вибір для всіх жінок старше 50, які бажають легко та бездоганно оновити свій стиль.

Піксі з об’ємом на маківці

Додає об’єм і надає волоссю щільності. Коротка, енергійна зачіска виражає природну красу, підкреслюючи витонченість вилиць. Ця стрижка легко підтримується: досить просто трохи збити волосся руками, щоб надати їм бажаної форми.

Піксі з м’якими бічними частинами

Цей стиль створює м’які переходи між шарами, що додає об’єму локонам, роблячи їх більш густими та живими. Цей варіант стрижки не вимагає особливої укладки та підходить для волосся різної структури.

Раніше ми писали, які три варіанти стрижок краще уникати жінкам 40+. Вони акцентують на зморшках і візуально старять.