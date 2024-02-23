Как девочка: 65-летняя Шэрон Стоун похвасталась моложавым видом (фото)

Легенда кино в актуальной стрижке пикси "засветилась" в Милане

Американская актриса Шэрон Стоун доказывает, что можно стареть красиво и без обращения к пластическим хирургам. Знаменитости, которой в прошлом году исполнилось 65 лет, продолжает поражать моложавой внешностью и мотивировать своих поклонников оставаться такими же активными и бодрыми.

22 февраля звезда "Основного инстинкта" посетила новый показ коллекции бренда Tom Ford. На светское мероприятие, которое состоялось в Милане, Италия, Стоун приехала в черном платье и стильным пальто длины миди в тон.

Тотал лук актрисы выглядел роскошно и подчеркивал стройную фигуру 65-летней знаменитости. Свой образ Шэрон дополнила босоножками на высоком каблуке, черной кожаной сумочкой-клатч, золотыми аксессуарами в виде длинных цепочек и сережек-гвоздиков. Кисти обеих рук звезда украсила массивными браслетами.

Фото: Getty Images

Стоит уделить внимание прическе голливудской актрисы. Шэрон Стоун, которая в молодости запомнилась всем длинноволосой красоткой, сделала стрижку пикси, актуальную в 2024 году. Она придала актрисе свежий вид, скрыла возрастные недостатки и визуально омолодила лицо ее.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, что актриса Эмма Стоун в персиковом платье Louis Vuitton произвела фурор на премии BAFTA 2024. Ее наряд создавался целых 450 часов.