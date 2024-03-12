Создайте себе настроение: идеи яркого весеннего маникюра, который будет привлекать внимание (фото)

С этими идеями и дизайнами вы точно будете в центре внимания

Пришла весна, скоро все зацветет и зазеленеет, а пока самое время создать себе весеннее настроение ярким маникюром. "Телеграф" уже рассказывал об идеях маникюра в салатовом оттенке, а сегодня делится яркими дизайнами нейл-покрытия, которые стоит сделать этой весной.

Очень по-весеннему будет выглядеть зеленый маникюр в разных оттенках — от нежного салатового до насыщенного и глубокого зеленого. Украсить зеленый маникюр можно стразами, рисунками, наклейками или геометрическими линиями.

Фото: Pinterest

Яркий зеленый цвет в маникюре классно сочетается с таким же ярким розовым, желтым, оранжевым или фиолетовым. Можно смело экспериментировать с этими оттенками в одном маникюре.

Фото: Pinterest

Прекрасным вариантом покрытия на весну станут блестящие и сияющие элементы на ногтях, которые добавят праздничности и легкости вашему маникюру.

Фото: Pinterest

Смело можно сочетать в ярком весеннем маникюре черные элементы и оттенки, так вы сыграете на контрасте, а ногти будут выглядеть очень эффектно и выразительно.

Фото: Pinterest

Весенний вариант классического френча точно станет вашим любимым дизайном. Просто замените скучную белую окантовку на более яркие оттенки и ваш маникюр тут же заиграет новыми красками и подарит весеннее настроение.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать ногти под цвет мимозы. Этот яркий желтый маникюр вам захочется повторить.