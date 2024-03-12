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Створіть собі настрій: ідеї яскравого весняного манікюру, який привертатиме увагу (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Зробіть яскравий весняний манікюр та подаруйте собі гарний настрій Новина оновлена 12 березня 2024, 14:32
Зробіть яскравий весняний манікюр та подаруйте собі гарний настрій. Фото Pinterest

З цими ідеями та дизайнами ви точно будете в центрі уваги

Прийшла весна, скоро все зацвіте і зазеленіє, а поки що саме час створити собі весняний настрій яскравим манікюром. "Телеграф" вже розповідав про ідеї манікюру в салатовому відтінку, а сьогодні ділиться яскравими дизайнами нейл-покриття, які варто зробити цієї весни.

Дуже по-весняному виглядатиме зелений манікюр у різних відтінках – від ніжного салатового до насиченого та глибокого зеленого. Прикрасити зелений манікюр можна стразами, малюнками, наклейками чи геометричними лініями.

ідеї зеленого манікюру
Фото: Pinterest

Яскравий зелений колір у манікюрі класно поєднується з таким самим яскравим рожевим, жовтим, помаранчевим або фіолетовим. Можна сміливо експериментувати із цими відтінками в одному манікюрі.

манікюр на весну
Фото: Pinterest

Прекрасним варіантом покриття на весну стануть блискучі та сяючі елементи на нігтях, які додадуть святковості та легкості вашому манікюру.

блискучий манікюр
Фото: Pinterest

Сміливо можна поєднувати у яскравому весняному манікюрі чорні елементи та відтінки, так ви зіграєте на контрасті, а нігті виглядатимуть дуже ефектно та виразно.

манікюр з малюнками
Фото: Pinterest

Весняний варіант класичного френча стане вашим улюбленим дизайном. Просто замініть нудну білу окантовку на яскравіші відтінки і ваш манікюр відразу заграє новими фарбами і подарує весняний настрій.

яскравий френч
Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити нігті під колір мімози. Цей яскравий жовтий манікюр вам захочеться повторити.

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#Яскравий манікюр #Манікюр на весну