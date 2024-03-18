5 самых модных брюк на эту весну, которые вам понравятся

Такие виды брюк должны быть у каждой модницы

Весна уже началась, а это значит, что становится известно о трендах этого сезона. Хочется дополнить их красивыми и стильными вещами. Итак, узнайте, какие штаны стоит приобрести на весну.

Vogue пишет, что в этом сезоне будут как всем знакомые тренды, так и некоторые новинки. Выбирайте и покупайте штаны, которые понравились среди предложенных больше всего.

Свободный крой

Так, скини уже давно не считаются актуальной моделью, поэтому все больше становятся популярны именно широкие штаны. Так что они будут трендом в 2024 году. Женщины обожают такие штаны за практичность и комфорт. К тому же они стильно смотрятся и легко комбинируются с другими вещами водолазками, пуловерами и жакетами.

Прямые джинсы

Мода 90-х прочно укореняется в современности, поэтому все больше вещей с тех пор становятся главными трендами. Именно прямые джинсы будут хорошо подходить под любую фигуру и придавать вам элегантность. Кстати, эту модель обожают мировые звезды – Синди Кроуфорд, Дженнифер Энистон и Джулия Робертс.

Карго

Такие штаны продолжают оставаться в трендах, несмотря на то, что у женщин существует разное отношение к такой модели. Они не всем нравятся по своему виду — очень широкие, с карманами, вставками и прочими деталями. Впрочем, некоторые все же добавляют эту вещь в свой гардероб, чтобы выглядеть более актуально.

Серые джинсы

Такая модель – хит сезона. Это универсальные джинсы, которые будут подходить на разный тип фигуры и рост. В свою очередь, серый цвет нейтрален, поэтому подходит многим людям и его легко сочетать с большинством вещами. Эти джинсы не будут лишними в вашем гардеробе.

Леопардовые штаны

Действительно, такая модель захватит внимание не всех. Ведь животный принт – специфическая деталь, к которой по-разному относятся. Кто покупает и одевает такие вещи, а кто удержится, чтобы не выглядеть слишком ярко. Или покупать леопардовые штаны, решать вам.

Недавно Телеграф писал, как и с чем комбинировать свитера с открытыми плечами. Они отлично подчеркивают фигуру любой женщины, если правильно "обыграть" образ. Такая вещь будет эффектно смотреться с широкими джинсами или брюками прямого кроя.