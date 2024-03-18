5 наймодніших штанів на цю весну, які вам сподобаються

Такі види штанів мають бути у кожної модниці

Весна вже розпочалась, а це означає, що стає відомо про тренди цього сезону. Хочеться доповнити їх красивими та стильними речами. Тож дізнайтеся, які штани варто придбати на весну.

Vogue пише, що в цьому сезоні будуть як всім знайомі тренди, так і деякі новинки. Обирайте та купуйте ті штани, які сподобалися серед запропонованих найбільше.

Вільний крій

Так, скіні вже давно не вважаються актуальною моделлю, тому все більше стають популярними саме широкі штани. Тож вони будуть трендом в 2024 році. Жінки обожнюють такі штани за практичність та комфорт. До того ж вони стильно виглядають й легко комбінуються з іншими речами — водолазками, пуловерами й жакетами.

Прямі джинси

Мода 90-тих міцно вкорінюється в сучасності, тож все більше речей з тих часів стають головними трендами. Саме прямі джинси будуть добре підходити під будь-яку фігуру й додавати вам елегантності. До речі, цю модель обожнюють світові зірки — Сінді Кроуфорд, Дженніфер Еністон та Джулія Робертс.

Карго

Такі штани продовжують залишатися в трендах, попри те, що у жінок існує різне ставлення до такої моделі. Вони не всім подобаються через свій вигляд — дуже широкі, з кишенями, вставками та іншими деталями. Утім, деякі все ж додають цю річ у свій гардероб, аби мати актуальніший вигляд.

Сірі джинси

Така модель — хіт сезону. Це універсальні джинси, які пасуватимуть на різний тип фігури та зріст. Своєю чергою, сірий колір є нейтральним, тож підходить багатьом людям та його легко поєднувати з більшістю речами. Тож ці джинси не будуть зайвими у вашому гардеробі.

Леопардові штани

Справді така модель захопить увагу не всіх. Адже тваринний принт — специфічна деталь, до якої по-різному ставляться. Хтось купує й одягає такі речі, а хтось утримається, щоб не виглядати надто яскраво. Чи купувати леопардові штани, вирішувати вам.

Нещодавно "Телеграф" писав, як і з чим комбінувати светри з відкритими плечами. Вони чудово підкреслюють фігуру будь-якої жінки, якщо правильно "обіграти" образ. Така річ буде ефектно виглядати з широкими джинсами або штанами прямого крою.