Цветочный принт и брюки с высокой посадкой: 8 новинок на весну и лето
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В последующие сезоны будут актуальны как романтические платья, так и акцентные брюки.
Новые тренды в сфере моды активно входят в нашу жизнь. Продолжает оставаться актуальным деловой и романтичный стиль из 90-х. Некоторые цвета будут особенно уместны весной и летом 2024 года.
Elle пишет, что в ближайшее время будет актуальна вся джинсовая одежда, модные тенденции из 90-х, цветочный принт и бантики.
Красный цвет
Именно так этот яркий оттенок все еще будет на пике популярности в следующие сезоне. Розовый уже отходит на второй план, в то время как особенно стильными будут глубокие оттенки, например, бордовый. Можете создавать образы тотал-ред или сочетать этот цвет с базовыми.
Большие сумки
Для тех, кто любит носить с собой много вещей, есть хорошая новость. Ибо сейчас наиболее популярны именно объемные модели, куда вы можете положить все: начиная от косметички, заканчивая ноутбуком. Их можно носить, куда вздумается – в спортзал, на прогулку или в офис.
Стиль 90-х
Мода — циклическая, поэтому будем наблюдать возвращение тенденций прошлого века. Надевайте оверсайз-пиджаки, юбки-карандаши, длинные платья и будете на высоте. А еще с 90-х максимально удобны джинсы прямого кроя. Этот вариант понравится многим из-за комфорта и практичности.
Банты
Эта деталь была актуальна уже много лет назад, а теперь ее снова одели модели на подиумах. Банты могут размещаться на платьях, брюках, сумках или на обуви, и все это будет уместно. В любом случае создадите романтический лук, например, для свиданий. Или на прогулку по городу или поход в заведение.
Голубой цвет
Кроме красного цвета, следующие сезоны модницам следует присмотреться к нежным оттенкам. Голубой будет придавать вашим образам легкость, нежность и элегантность. Его можно легко дополнить базовым цветом или добавить яркий акцент.
Деним
Джинсовая одежда – неизменный тренд многих сезонов. Купите брюки, юбки, платья или футболки из денима. Дополняйте такие вещи кожаными изделиями или яркими цветами. Особенно модны сейчас джинсы-клеш или с прямыми стрелками.
Высокая посадка
Если в прошлые сезоны к нам вернулась мода на штаны с низкой посадкой, то сейчас все изменилось. Теперь можете смело доставать из шкафа штаны с высокой посадкой. Во-первых, такая модель подходит девушкам с разными фигурами, во-вторых, она визуально удлиняет рост.
Цветочный принт
К таким мотивам до сих пор существует разное отношение у женщин. Некоторые обожают, когда на одежде изображены объемные цветы, а кто-то вообще не рискует одевать такие вещи. Вы можете попробовать купить платье с мелким цветочным принтом под свой тип фигуры. Вы увидите себя в новом и необычном виде.
Ранее "Телеграф" писал о четырех модных образах, которые выведут вас на новый уровень. Стильными будут сочетания широких джинсов и ковбойских сапог, микротопа и твидового жакета и тотал-деним.