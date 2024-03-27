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Актуально до конца года: пять трендов маникюра, среди которых не только френч (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Цвет черешни на ногтях будет смотреться очень изысканно Новость обновлена 27 марта 2024, 13:47
Цвет черешни на ногтях будет смотреться очень изысканно. Фото instagram.com/clairestarkmanicurist

В тренде - тихая роскошь и максимальная классика

Основными направлениями в мире маникюра в 2024 году считаются элегантная изысканность и классический стиль в максимальном проявлении. Непревзойденно ухоженные ногти с современным покрытием, в отличие от антитрендов маникюра 2024, — это обязательный элемент образа.

Маникюр придает впечатляющий завершающий штрих любому стилю, пишет hellomagazine. Рассказываем о 5 тенденций в маникюре, которые будут доминировать в 2024 году.

Минимальный блеск

Возвращается эстетика естественного блеска. Мы говорим о том, чтобы подумать о классических французских ногтях или деликатных акцентах. Использование металлических оттенков серебра и золота в минимальных деталях также будет в тренде.

блеск на ногтях

Перламутровый хром

Все более популярным, и особенно привлекает внимание красивый перламутровый эффект. В настоящее время мастера маникюра все чаще предпочитают использовать ледяные, холодные оттенки.

Перламутровый маникюр

Тонкий френч

В 2024 году тонкий французский маникюр возвращается, однако классический белый оттенок будет заменен яркими цветами весны и лета. Например, весной мы можем воплотить пастельно-сиреневый френч или мятно-зеленый.

французский маникюр оливковый

Цвет черешни

Трендовый и притягательный оттенок черешни будет оставаться в центре внимания и в 2024 году. Это покрытие элегантное, стильное и впечатляющее.

ногти цвета черешни

Огненно-красный маникюр

Красные оттенки привлекали внимание всегда. Этому огненному цвету сейчас уделяется большое внимание, и это тенденция будет продолжаться.

Огненно-красный маникюр

Ранее мы писали, какие 10 дизайнов маникюра в моде весной 2024 года. Можете воплотить эти идеи уже с сегодня.

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