Весна заиграет новыми красками: топ-10 вариантов маникюра, актуальных сегодня (фото)
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Стильные, красочные варианты для коротких и длинных ногтей
Вы уже знаете, что сейчас актуален маникюр в контрастном стиле. Но это далеко не единственный тренд весны 2024.
Этот сезон привносит множество новых тенденций. Вместе с теплом возвращаются дымчатые узоры, нежные оттенки и яркие цвета.
Среди трендов весеннего маникюра 2024 — отсутствие строгих рамок в стиле и, в то же время, присутствие определенных модных направлений. Этот год актуален красным, лиловым, серым, желтым и зеленым оттенками. Используйте их в маникюре как яркие, так и более нейтральные вариации.
Выберите в качестве дизайна ногтей цветы, абстракции, волны, полоски или графические узоры. Для тех, кто предпочитает классику, подойдет французский маникюр с любым цветом, но нюдовые оттенки всегда актуальны.
"Телеграф" собрал для вас самые актуальные идеи для дизайна ногтей этого сезона. Осталось только сохранить их себе на устройство и показать своему мастеру.
Актуальный маникюр на весну: топ-10 лучших идей
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моде весной 2024 года находится белый маникюр. Он легко сочетается с любой одеждой, всегда придает образу стильный и свежий вид.