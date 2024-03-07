Весна заиграет новыми красками: топ-10 вариантов маникюра, актуальных сегодня (фото)

Стильные, красочные варианты для коротких и длинных ногтей

Вы уже знаете, что сейчас актуален маникюр в контрастном стиле. Но это далеко не единственный тренд весны 2024.

Этот сезон привносит множество новых тенденций. Вместе с теплом возвращаются дымчатые узоры, нежные оттенки и яркие цвета.

Среди трендов весеннего маникюра 2024 — отсутствие строгих рамок в стиле и, в то же время, присутствие определенных модных направлений. Этот год актуален красным, лиловым, серым, желтым и зеленым оттенками. Используйте их в маникюре как яркие, так и более нейтральные вариации.

Выберите в качестве дизайна ногтей цветы, абстракции, волны, полоски или графические узоры. Для тех, кто предпочитает классику, подойдет французский маникюр с любым цветом, но нюдовые оттенки всегда актуальны.

"Телеграф" собрал для вас самые актуальные идеи для дизайна ногтей этого сезона. Осталось только сохранить их себе на устройство и показать своему мастеру.

Актуальный маникюр на весну: топ-10 лучших идей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моде весной 2024 года находится белый маникюр. Он легко сочетается с любой одеждой, всегда придает образу стильный и свежий вид.