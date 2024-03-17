Антитренды маникюра 2024: три вида, которые мы оставим в прошлом (фото)

В 2024 году мода на естественность по-прежнему остается актуальной

Нейл-арт является небольшой, но существенной деталью в имидже каждой женщины. Ухоженные ногти и стильный дизайн маникюра не только поднимают настроение на ближайшие три недели, но и помогают гармонично дополнить повседневный образ.

Тренды в нейл-дизайне меняются с огромной скоростью: то, что было актуальным вчера, сегодня уже может устареть и немного удешевить ваш образ. "Телеграф" собрал три антитренда в маникюре, от которых лучше отказаться в 2024 году.

Сложный дизайн

Сложный дизайн на каждом ногте давно утратил актуальность. В 2024 году использование рисунков, страз, втирки и фольги в одном маникюре скорее всего изуродуют ваш образ. В этом году лучше отказаться от вычурных нейл-артов в пользу более минималистичного дизайна или однотонного покрытия.

Объемный маникюр

3D маникюр выходит из моды. Такие детали часто отваливаются и уже не выглядят так стильно. Лучше заменить дизайн на более стильные объемные металлические разводы. Маникюр в стиле "жидкий металл" будет выглядеть лаконично и не будет мешать в повседневной жизни.

Заостренная форма ногтей

В 2024 году природная красота остается в тренде, а неестественная длина ногтей уходит из моды. Сейчас большинство мастеров маникюра советуют своим клиенткам закруглять кончики ногтей, делая их более естественными и приближенными к их истинной форме.

Ранее мы рассказывали, какой еще вид маникюра есть в списке антитрендов в 2024 году. Любительницам пирсинга точно не позавидуешь.