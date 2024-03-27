Актуально до кінця року: п’ять трендів манікюру, серед яких не лише френч (фото)

У тренді — тиха розкіш та максимальна класика

Основними напрямками у світі манікюру у 2024 році вважаються елегантна вишуканість та класичний стиль у максимальному прояві. Неперевершено доглянуті нігті із сучасним покриттям, на відміну від антитрендів манікюру 2024, — це обов’язковий елемент образу.

Манікюр надає вражаючий завершальний штрих будь-якому стилю, пише hellomagazine. Розповідаємо про 5 тенденцій у манікюрі, які домінуватимуть у 2024 році.

Мінімальний блиск

Повертається естетика природного блиску. Ми говоримо про те, щоб подумати про класичні французькі нігті або делікатні акценти. Використання металевих відтінків срібла та золота у мінімальних деталях також буде у тренді.

Перламутровий хром

Все більш популярним і особливо привертає увагу красивий перламутровий ефект. Нині майстри манікюру все частіше вважають за краще використовувати крижані, холодні відтінки.

Тонкий френч

У 2024 році тонкий французький манікюр повертається, проте класичний білий відтінок буде замінено яскравими кольорами весни та літа. Наприклад, навесні ми можемо втілити пастельно-бузковий френч або м’ятно-зелений.

Колір черешні

Трендовий і привабливий відтінок черешні залишатиметься у центрі уваги й у 2024 році. Це покриття елегантне, стильне та вражаюче.

Вогняно-червоний манікюр

Червоні відтінки завжди привертали увагу. Цьому вогняному кольору зараз приділяється велика увага, і ця тенденція продовжуватиметься.

Раніше ми писали, які 10 дизайнів манікюру в моді навесні 2024 року. Можете втілити ці ідеї вже сьогодні.