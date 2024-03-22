Оставьте минимализм другим: три ярких и необычных тренда в маникюре 2024 (фото)

Чем более оригинальный ваш дизайн, тем круче

Ранее мы рассказывали о трендовых дизайнах маникюра на весну. Теперь же "Телеграф" делится яркими нейл-трендами на 2024 год.

В сфере ногтевого искусства все большую популярность приобретают свежие идеи в оформлении. Забудьте ненадолго о традиционных одноцветных ногтях и обыденных узорах — сегодня в тренде так же крупные детали и уникальные концепции. Чем более экстравагантный внешний вид, тем привлекательнее.

Френч наоборот

Интересное и нестандартное решение, которое никто не назовет обыденным или утомительным. Наносите лак ближе к основанию ногтя, у самой кутикулы, и смело экспериментируйте с оттенками и текстурами.

Зеркальные ногти

Этот стиль дизайна давно завоевал свою аудиторию. Он всегда выглядит превосходно и очень модно. С таким маникюром можно участвовать в любых мероприятиях, будь то вечеринка или отдых на море. Можно использовать полное покрытие ногтей "зеркалом" или создавать акценты, подобные френчу.

Разноцветный френч

Френч — это неиссякаемый источник классического стиля, который всегда останется актуальным. Однако для тех, кому наскучил обычный вариант, есть заманчивая альтернатива — раскрасить кончики ногтей яркими оттенками.

Ранее мы рассказывали, какой вид маникюра есть в списке антитрендов в 2024 году. Любительницам пирсинга точно не позавидуешь.