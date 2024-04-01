С глаз долой: три ужасные идеи для маникюра, о которых стоит забыть в 2024 году (фото)

Посмотрите, как выглядит давно неактуальный дизайн нейл-арта уже сегодня

Тенденции в маникюре меняются практически каждый сезон. Часто то, что было популярно в дизайне ногтей в прошлом году, сегодня может быть считаться очень устаревшим. Чтобы не показаться аутсайдером в модных трендах, важно постоянно отслеживать новинки.

Ухоженные ногти и стильный дизайн маникюра всегда поднимают настроение представительницам прекрасного пола. В этот раз "Телеграф" рассказывает о 3 антитрендах в нейл-индустрии, которым нужно обязательно сказать "нет" в 2024 году.

"Угловатая" форма ногтей

Прямой срез и форма "балерина" с тупым концом или даже "трапеция" с расширяющимся свободным краем считаются устаревшими. Возможно, это даже к лучшему, так как эти тренды не всегда выглядят эстетично, несмотря на распространенное мнение, что некоторым типам рук подходит "угловатый" маникюр.

Сплошная втирка

Относительно этого антитренда маникюра следует уточнить. Неприемлемо, если покрытие однотонное, будь то зеркальное, перламутровое, нанесено на все ногти. Однако если втирка используется частично и сочетается с матовым эффектом, блестками, геометрическими орнаментами и т.д., то это полностью соответствует трендам.

Кружева и вензеля

Изысканная роспись на ногтях всегда вызывает восхищение своей тонкостью и красотой, но стоит ли вам чувствовать себя как полотно, над которым трудились часами? Ведь это время можно было бы провести с большей пользой и удовольствием. Все больше модниц предпочитают минимализм и лаконичность.

Ранее "Телеграф" выкладывал примеры стильного маникюра на короткие ногти. Мы опровергли миф, что на них нельзя воплощать дерзкие образы.