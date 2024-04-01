Геть з очей: три жахливі ідеї для манікюру, про які варто забути 2024 року (фото)

Подивіться, який вигляд має давно неактуальний дизайн нейл-арту сьогодні

Тенденції у манікюрі змінюються практично щосезону. Часто те, що було популярне в дизайні нігтів минулого року, сьогодні можна вважати дуже застарілим. Щоб не здатися аутсайдером у модних трендах, важливо постійно відстежувати новинки.

Доглянуті нігті та стильний дизайн манікюру завжди підіймають настрій представницям прекрасної статі. На цей раз "Телеграф" розповідає про 3 антитренди в нейл-індустрії, яким потрібно обов’язково сказати "ні" у 2024 році.

"Кутаста" форма нігтів

Прямий зріз і форма "балерина" з тупим кінцем або навіть "трапеція" з вільним краєм, що розширюється, вважаються застарілими. Можливо, це навіть на краще, тому що ці тренди не завжди виглядають естетично, попри поширену думку, що деяким типам рук підходить "кутастий" манікюр.

Суцільне втирання

Щодо цього антитренду манікюра слід уточнити. Неприйнятно, якщо покриття однотонне, чи то дзеркальне, перламутрове, нанесене на всі нігті. Однак якщо втирання використовується частково і поєднується з матовим ефектом, блискітками, геометричними орнаментами й т.д., то це повністю відповідає трендам.

Мереживо і вензеля

Вишуканий розпис на нігтях завжди викликає захоплення своєю тонкістю та красою, але чи варто вам почуватися як полотно, над яким працювали годинами? Адже цей час можна було б провести з більшою користю та задоволенням. Все більше модниць надають перевагу мінімалізму та лаконічності.

Раніше "Телеграф" викладав приклади стильного манікюру на короткі нігті. Ми спростували міф, що на них не можна втілювати зухвалі образи.