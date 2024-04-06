Немодний манікюр у 2024 році: від яких трьох дизайнів потрібно відмовитись сьогодні (фото)

Забудьте про ці тренди до кінця року

Манікюр є важливим аспектом в образі кожної жінки. Стильний дизайн та доглянутість нігтів здатні не тільки підняти настрій та додати впевненості, а й гармонійно доповнити загальний вигляд.

Проте тренди в манікюрі змінюються з шаленою швидкістю: те, що було на піку популярності вчора, може виявитися немодним вже сьогодні. "Телеграф" розповідає, які тренди краще залишити у минулому та не використовувати у 2024 році.

Манікюр з ліпленням

Ліплення на нігтях виглядає вишукано, але її епоха пішла, оскільки зараз акцент робиться на мінімалізмі та простоті. Перевагу слід віддати яскравішим, але сучасним варіантам нейл-арту: наприклад, з використанням великого гліттера або фольги.

Манікюр у клітку

З картатим дизайном також варто попрощатися. Такий манікюр може надати образу відтінку старомодності. Зверніть увагу на інші геометричні візерунки — недбалі лінії або півкола.

Тваринний принт

Покриття з тваринним принтом колись мало величезну популярність, проте цього року воно опинилося серед антитрендів. Це цілком логічно, оскільки тваринний манікюр часто не поєднується з повсякденним стилем, а в деяких випадках може надати образу дешевого вигляду.

Раніше ми писали, які тренди манікюру є актуальними у 2024 році. П’ять варіантів домінуватимуть до кінця року.