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Удобно и стильно: топ-5 трендовых моделей обуви на сезон весна/лето 2024 (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Подбираем самые модные модели обуви на весну
Подбираем самые модные модели обуви на весну. Фото Pinterest

Узнайте, как выглядят модные туфли 2024 года

На улице весна, а значит самое время обновить обувной гардероб. Дизайнеры уже определили главные тренды туфель на новый сезон весна/лето 2024. "Телеграф" уже рассказывал, как сочетать лоферы в весенних аутфитах, а сегодня делится, какие туфли будут в моде в новом сезоне.

Есть топ-5 самых трендовых моделей туфель и балеток, которые будут носить модницы в новом теплом сезоне, пишет apostrophe.ua. Предлагаем рассмотреть их поближе.

Балетки с острым носком

Любимые у многих модниц балетки — это удобная и практичная обувь. В этом сезоне в тренде минималистичные балетки с острым носком на плоской подошве или с маленьким каблуком. Такая обувь прекрасно сочетается, как с офисным стилем, так и с кэжуалом.

балетки
Фото: Pinterest

Обувь из атласа

Неожиданный тренд этого сезона — атласные туфли. Такая обувь прекрасно подойдет для праздничных и вечерних образов. На каждый день атласные туфли носить не стоит, так как они быстро пачкаются и требуют особого ухода.

атласные туфли
Фото: Pinterest

Стиль 50-х

Цикличность моды возвращает в тренды туфли, которые носили еще наши бабушки. Особенно актуальны будут миндалевидные туфли на невысоком каблуке с закругленными носками. Такая обувь подойдет и к джинсам, и к платьям, и к юбкам.

туфли на весну
Фото: Pinterest

Лакированная обувь

Еще один тренд из прошлого — лакированная обувь — тоже возвращается в моду. Это и сапоги, и ботильоны, и туфли, выбирайте, что обуть в зависимости от погоды за окном.

лакированая обувь
Фото: Pinterest

Бордовые туфли

Этой весной особой популярности набирает бордовая обувь, особенно туфли и босоножки. Поэтому смело вплетайте в свой гардероб лоферы, туфли-лодочки на высоком каблуке, балетки или другие модели обуви в бордовом оттенке и будете настоящей иконой стиля.

бордовые туфли, босоножки
Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти трендовых головных уборах на весну 2024. Каждая модница найдет себе что-то по вкусу.

Теги:
#Обувь #Тренды #Мода 2024