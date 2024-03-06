Понравятся каждому: 5 трендовых головных уборов на весну 2024

Эти модели выглядят стильно.

Каждый сезон в сфере моды появляются определенные интересные новинки. Следует за ними следить, чтобы всегда оставаться в тренде. Кстати, уже известно, какие модели пальто будут популярны в этом сезоне.

Как передает Lucky Look, весной 2024 года в моде будут лаконичны и просты модели, которые подходят многим людям. Они придадут вашему образу особую изюминку.

Шапки-бини

Такой вид шапок хорошо смотрится на любом человеке, независимо от формы головы или типажа внешности. Они удачно сочетаются как со спортивными куртками, так и с элегантными пальто.

В моде шапки-бини

Бейсбольные кепки

Раньше этот головной убор одевали только под спортивную одежду и кроссовки. Однако теперь бейсбольные кепки стали использовать в различных образах. Под брюки, юбки или пальто лучше выбирать более спокойные оттенки кепок.

Бейсбольные кепки также актуальны

Панамы

Не секрет, что господам придают образ определенной загадочности. Их уже не первый сезон носят ярые модницы, ведь они достаточно актуально смотрятся. Экспериментируйте с формами и цветами и ваш лук точно будет стильным и современным.

Весной 2024 модны панамки

Платки

Это тот головной убор, который все же лучше сочетать с элегантной и классической одеждой. Платок уместно повязать на голову, если вы надеваете платье, юбку или сдержанные брюки. Это обязательно внесет в ваш лук нотки элегантности и женственности.

Платки все еще в тренде

Фетровые шляпы

Такие шляпки уже давно стали неизменным атрибутом модниц. Это вечная классика, которую выбирают как женщины, так и мужчины. Подберите себе удачную форму и носите под пальто и тренчи. Образ дополните лоферами или ботинками.

Фетровые шляпы также модны в 2024 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о модных тенденциях в 2024 году. Будут на пике популярности яркие цвета, животные принты и мода 90-х. Возьмите себе на заметку то, что больше всего по душе.