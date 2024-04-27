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Будьте в центре внимания: идеи трендового маникюра весны 2024 года (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Идеи трендового весеннего маникюра
Идеи трендового весеннего маникюра. Фото Pinterest

Среди этих идей точно найдете что-нибудь для себя

Очень сложно определиться, какой сделать маникюр, особенно весной 2024 года, в период ярких цветов и стильных дизайнов. Следует украсить свои ногти в этом сезоне принтами и трендовыми оттенками.

Весной 2024 года в моде голубой, зеленый, коралловый, нежно-розовый и лавандовый цвета. Среди дизайнов актуальны асимметричные линии, втирка, хаотичные принты. Об этом сообщает "Телеграф".

Какой маникюр сделать в мае 2024 года.

Прекрасный вид будет иметь маникюр с серебряными хаотическими линиями на нежно-голубом фоне. Такой вариант сдержан и особый одновременно. Поскольку в тренде сухоцвет, таким дизайном можно смело украшать ногти, а если соединить его с лавандовым цветом, будет смотреться неотразимо.

Трендовый маникюр весна 2024
Фото: pinterest
Какой маникюр сделать весной 2024
Фото: pinterest

Одно из первых мест в трендах занимает втирка. Это перламутровое сияние смотрится "дорого" и роскошно. На пьедестале нейл-арта тоже френч. Основу можно делать молочной, а кончик ногтя – коралловым. Такой маникюр точно привлечет к вам все взоры. Чтобы точно быть в центре внимания, можно выбрать зеленый цвет и добавить анималистический принт.

Маникюр втирание 2024
Фото: pinterest
Френч весна 2024
Фото: pinterest
Маникюр с зебриным принтом 2024
Фото: pinterest

Ранее "Телеграф" делился идеями черного маникюра. Такое покрытие ногтей понравится любителям эстетики этого цвета.

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#Маникюр #Тренды #Весенний маникюр