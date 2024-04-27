Будьте в центрі уваги: ідеї трендового манікюру весни 2024 (фото)

Серед цих ідей точно знайдете щось для себе

Дуже складно визначитися, який зробити манікюр, особливо весною 2024, в період яскравих кольорів та стильних дизайнів. Варто прикрасити свої нігті в цьому сезоні принтами та трендовими відтінками.

Весною 2024 в моді блакитний, зелений, кораловий, ніжно-рожевий і лавандовий кольори. Серед дизайнів актуальні асиметричні лінії, втирка, хаотичні принти. Про це повідомляє "Телеграф".

Який манікюр зробити у травні 2024

Чудовий вигляд буде мати манікюр зі срібними хаотичними лініями на ніжно-блакитному фоні. Такий варіант стриманий та особливий водночас. Оскільки у тренді сухоцвіт, таким дизайном можна сміливо прикрашати нігті, а якщо поєднати його з лавандовим кольором, виглядатиме неперевершено.

Фоот: pinterest

Фото: pinterest

Одне серед перших місць у трендах займає втирка. Це перламутрове сяйво виглядає "дорого" і розкішно. На п’єдесталі нейл-арту також френч. Основу можна робити молочною, а кінчик нігтя — кораловим. Такий манікюр точно притягне до вас усі погляди. Для того, щоб точно бути в центрі уваги, можна обрати зелений колір і додати анімалістичний принт.

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Раніше"Телеграф" ділився ідеями чорного манікюру. Таке покриття нігтів сподобається поціновувачам естетики цього кольору.