Будьте в центрі уваги: ідеї трендового манікюру весни 2024 (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Серед цих ідей точно знайдете щось для себе
Дуже складно визначитися, який зробити манікюр, особливо весною 2024, в період яскравих кольорів та стильних дизайнів. Варто прикрасити свої нігті в цьому сезоні принтами та трендовими відтінками.
Весною 2024 в моді блакитний, зелений, кораловий, ніжно-рожевий і лавандовий кольори. Серед дизайнів актуальні асиметричні лінії, втирка, хаотичні принти. Про це повідомляє "Телеграф".
Який манікюр зробити у травні 2024
Чудовий вигляд буде мати манікюр зі срібними хаотичними лініями на ніжно-блакитному фоні. Такий варіант стриманий та особливий водночас. Оскільки у тренді сухоцвіт, таким дизайном можна сміливо прикрашати нігті, а якщо поєднати його з лавандовим кольором, виглядатиме неперевершено.
Одне серед перших місць у трендах займає втирка. Це перламутрове сяйво виглядає "дорого" і розкішно. На п’єдесталі нейл-арту також френч. Основу можна робити молочною, а кінчик нігтя — кораловим. Такий манікюр точно притягне до вас усі погляди. Для того, щоб точно бути в центрі уваги, можна обрати зелений колір і додати анімалістичний принт.
Раніше"Телеграф" ділився ідеями чорного манікюру. Таке покриття нігтів сподобається поціновувачам естетики цього кольору.